Pide líder sindical de Guasave tratado de paz a Alcaldesa, pero luego arremete en su contra

Mediante sus redes sociales, el dirigente del Stasag llamó primero a la conciliación a Aurelia Leal, pero una hora después la calificó de opresora y autoritaria

Reyes Iván Camacho

GUASAVE.- Ante la escalada en la confrontación con el Gobierno Municipal, Alejandro Pimentel Medina, dirigente no reconocido del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Guasave, llamó a la Alcaldesa Aurelia Leal López a establecer un tratado de paz por el bien de Guasave, pero una hora después la calificó por ese mismo medio de autoritaria y opresora.

En horas de la tarde de este lunes, Pimentel Medina subió un escrito en su cuenta de Facebook, buscando conciliar con la Presidenta Municipal.

“Presidenta Aurelia Leal López, el Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento que usted representa atinadamente la invita a un tratado de paz por el bien de Guasave y por el bien de los y las trabajadoras, ya que esto no lleva un buen camino para nadie”, dijo.

El dirigente sindical no reconocido por el Gobierno Municipal expuso que ha buscado el acercamiento con el Secretario de la Comuna, Gerardo Peñuelas Vargas, para que por su conducto se dé un acercamiento con Leal López.

“Tengo hoy tres días pidiéndole un acercamiento por Whatsapp para platicar y buscar una conciliación, pero no se ha podido Presidenta. Si no hay un acercamiento pronto, creo lo que sigue no será nada bueno para usted, para nosotros y mucho menos para Guasave”, agregó.

Pimentel Medina enfatizó que el Stasah ha buscado la reconciliación y quiere escuchar las propuestas de la Alcaldesa, por lo que esperan que pronto se dé el acercamiento.

Sin embargo, una hora después, por el mismo medio, el dirigente del Stasag escribió que el gobierno de Leal López era opresor y autoritario.

Además, exigió un peritaje a fondo las acaloradas y aceleradas denuncias de la Alcaldesa contra el Stasag.

Los desencuentros entre Leal López y Pimentel Medina subieron de tono la semana pasada, cuando la Presidenta Municipal dejó entrever que la descompostura de camiones recolectores era un sabotaje del sindicato, el cual estaba integrado en una parte por vándalos.