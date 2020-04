Pide mÃ©dico de MazatlÃ¡n que va superando el Covid-19 a poblaciÃ³n que atienda recomendaciones sanitarias

Pide médico de Mazatlán que va superando el Covid-19 a población que atienda recomendaciones sanitarias

El médico que labora en un hospital de Sonora dice que se deben atender las recomendaciones para prevenir la expansión de contagio de esta pandemia

Belizario Reyes

Tras ir superando el Covid-19, un médico originario de Mazatlán que labora en una institución de salud en Sonora hizo un llamado a la población en general a que atienda las recomendaciones que proporcionan las autoridades sanitarias para prevenir la expansión del contagio de esta pandemia.

“La única recomendación que se puede seguir (hacer) es seguir las indicaciones que se están brindando actualmente porque es la única manera de evitar el contagio”, dijo el médico Edson “N”. en entrevista ante este diario.

“Afortunadamente en mi caso fue leve, pero desafortunadamente las personas que son más expuestas son las que tienen una enfermedad crónica que ellos sí de plano, de acuerdo con las estadísticas actualmente es a los que les va mal”.

Recordó que el 8 del mes en curso comenzó con malestar general pero no tenía fiebre, la fiebre apareció hasta el viernes 10 de abril que fue cuando le llamó más la atención.

“Porque a parte del malestar pues era prácticamente fiebre, o sea no tenía otro síntoma agregado, no como en la definición, o sea no cumplía con tos ni con dolor de cabeza, pero como soy médico y estoy en contacto con este tipo de pacientes pues sí me llamó la atención la fiebre y que se acompañaba de malestar general”, añadió el médico.

Dio a conocer que como trabaja en una institución pública de salud reportó su caso y afortunadamente la indicación es que a todos los trabajadores de salud se les tome la muestra para confirmar o descartar en su caso el padecimiento o la enfermedad y como a todo tipo de población se le manda a aislamiento por 14 días.

“Mientras estuve en aislamiento realmente estuve cuatro días con fiebre continua y se le fue agregando sobre todo malestar general, dolor articular, dolor muscular y cansancio extremo, afortunadamente no tuve ningún dato de alarma, o sea no presenté falta de aire, prácticamente los síntomas fueron leves que no requirieron la atención dentro de un hospital”, continuó en entrevista telefónica.

“Fue aislamiento totalmente en casa y nada más estar al pendiente de los datos de alarma”.

Expresó que desde antes de que padeciera del Covid-19 y ahorita ya se contaba y se cuenta con el equipo de protección personal para los trabajadores de la salud y ya se había implementado el test respiratorio en el que hay varios médicos exclusivos para atender a ese tipo de pacientes al día.

El entrevistado subrayó que mientras se cumpla con la definición que se está dando o que presente los síntomas que se están difundiendo de la pandemia, quien los presente debe acudir a valoración médica para que tengan una primera valoración al respecto y ahí le indiquen si solamente requiere de aislamiento, si son datos de alarma o si de acuerdo al chequeo médico amerita manejo intrahospitalario.

A las personas que aún no creen que existe el padecimiento del coronavirus les dijo que sí existe.

“Existe, que a mí me tocó, tengo mi resultado de prueba positiva para Covid y pues afortunadamente hay dos variantes, los casos leves y los casos graves, entonces mientras sean casos leves no deja de ser un padecimiento que se le tiene que tratar pero y si no, pues no hay más que estar en el hospital, seguir las recomendaciones que está emitiendo la Secretaría de Salud más que nada para evitar los contagios masivos”, reiteró el médico.

También dijo que todavía no hay evidencia científica o artículos que avalen que exista la reinfección para personas que ya han superado el padecimiento del coronavirus.

“Como hay varios tipos de virus realmente no saben si la recaída se debe a la misma cepa del virus o sea una cepa diferente, pero todavía no hay una conclusión de que sea realmente una reinfección”, subrayó.

“Aunque hayan tenido ya la misma enfermedad deben tener más cuidado tanto con las demás personas como nosotros en el cuidado hospitalario”.