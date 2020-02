PREMIACIÓN

Pide Mirna Nereida Medina que ya no haya desapariciones; recibe el Premio Agustina Ramírez

La lideresa de Las Rastreadoras de El Fuerte, es reconocida con el Premio Estatal al Mérito Social 'Agustina Ramírez' 2020

Leopoldo Medina

CULIACÁN._ “Hoy estoy feliz, no completamente, pero feliz porque se ha reconocido la memoria de mi hijo Roberto, por él inicie estas búsquedas, nuestros rastreos, que han llevado tranquilidad a cientos de personas”, fueron las palabras de Mirna Nereida Medina Quiñónez, quien este viernes recibió el Premio Estatal al Mérito Social "Agustina Ramírez".

La lideresa de Las Rastreadoras de El Fuerte, fue reconocida por Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, en donde agradeció el galardón en nombre de su hijo Roberto.

“Cuando lo perdí aquel 14 de julio de 2014, le hice la promesa de buscarlo, y lo encontré, después de haber encontrado 92 cuerpos. Duele cada vez que lo platico, pero esto da mucha fuerza para muchas madres que como yo, tienen un hijo o un familiar desaparecido”, destacó la rastreadora.

En el marco del 141 aniversario luctuoso de Agustina Ramírez, la sinaloense oriunda del Fuerte agradeció el galardón recordó a las mujeres que buscan a sus familiares, no perder la esperanza, la fe, y buscarlos con mucho amor, y con mucha dignidad, aspecto que ha mantenido con mucha fuerza al grupo de las rastreadoras, a lo largo de seis años.

“Nuestra tarea nos ha permitido trabajar fuera del país, enfrentarnos en nuestros inicios a un gobierno indolente, a una sociedad que ridiculiza, pero que afortunadamente, y gracias a nuestro trabajo, hemos logrado cambiar esa cultura ”, resaltó Medina Quiñónez.

En su mensaje, la rastreadora recordó que en sus inicios como colectivo, eran solo un pequeño grupo de voces unidas por la vida, acompañadas entonces por el maestro Óscar Loza Ochoa, sumando hoy en día más de 15 colectivos de búsqueda en Sinaloa.

“Es bueno que haya muchos grupos de búsqueda, pero no deberíamos de existir, no debería haber desapariciones. Hoy nuestro objetivo como rastreadoras es luchar para que no tengamos ya ninguna persona desaparecida”, resaltó

Finalmente, Medina Quiñónez compartió el reconocimiento con su equipo de rastreadoras de El Fuerte, a quienes agradeció su apoyo, confianza, así como a todas esas mamás que hoy tienen un hijo perdido.

“Estoy consiente que a raíz de mi dolor y lucha, cientos y miles de personas han tenido tranquilidad, y hoy ya poseen paz. Son las rastreadoras las que sabemos que por ahí están, y vamos a encontrarlos porque nos faltan todos.

“por eso, este reconocimiento no es mio, es para mis hermanas rastreadoras, a ellas que han sido ejemplo de lucha, no estamos solas, además de Dios, nos tenemos a nosotras, y los buscaremos hasta encontrarlos”, resaltó.

Previo a su mensaje Margarita Urías Burgos, secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, en representación del gobernador Quirino Ordaz, manifestó que este acto de premiación, inicia como un acto de justicia y reconocimiento de muchas mujeres sinaloenses.

“Este galardón tiene como objetivo reconocer el avance de las mujeres en la gestión social. El premio Agustina Ramírez, se otorga a las sinaloenses que sobresalen a favor de sus comunidades, y de su estado”, resaltó Urías Burgos.

La secretaria ejecutiva compartió también que actualmente en México, para atender la problemática de la búsqueda de personas desaparecidas, se cuenta con mecanismos legales para atender a las familias que sufren la ausencia de un ser querido.

“De acuerdo al registro nacional de datos de personas extraviadas, o desaparecidas en el ámbito nacional, hacia el año 2018, se encontraban desaparecidas 36 mil 265personas en México, de las cuales el 74 por ciento son hombres y el 26 son mujeres”, subrayó.

Agregó que lo alarmante es señalar que a nivel nacional, el registro que se tiene hasta el 2018, es que se encuentran desaparecidas 8 mil 195 niñas, niños y adolescentes de 0 a 13 años.

“Sinaloa durante el 2018, y 2019, se registraron 106 desapariciones de niños, niñas y adolescentes, por lo que de cada 10, siete eran mujeres”, indicó la secretaria ejecutiva.

Urías Burgos resaltó también que el valor y trabajo de la hoy galardonada se significa y hace que se le reconozca junto a muchas madres de familia, que son un referente diario para levantarse por una justicia social.