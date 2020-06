Pide PC Municipal no transportar tanques de presión en vehículos particulares

Luego de la explosión de un vehículo el lunes en la Culiacán, Marco Antonio Martínez de Alba dio a conocer que se hizo un extrañamiento a la empresa para que se transporten tanques en vehículos adecuados

América Armenta

No se deben transportar tanques en las cajuelas de los vehículos particulares por las altas temperaturas que éstas alcanzan, explicó Marco Antonio Martínez de Alba, luego que en Culiacán a medio día del lunes un vehículo se incendió y tuvo una explosión por transportar un tanque de oxígeno, por lo que se hizo un llamado a la empresa para que no se permita que estos artefactos se transporten en vehículos especiales para su cuidado.

“Que la empresa sea quien transporte dichos tanques, invitar a la ciudadanía, a la gente que usan este tipo de gases para las actividades, que tengan mucho cuidado, no los transporten en cajuelas, alcanzan una temperatura impresionante, eso más la combinación de gasolina junto con cualquier otro elemento hay ese resultado, afortunadamente este accidente no pasó a mayores, pero hubiera sido catastrófico en otra situación”, destacó Martínez de Alba.

De acuerdo con el titular de Protección Civil Municipal, hay vehículos especiales para transportar los recipientes sujetos a presión, por lo que a cada empresa vendedora de estos objetos se hizo un extrañamiento.

Martínez de Alba pidió que tengan mucho cuidado quienes lo manejen, ya que se usa para diferentes cosas, como en la soldadura, pero la cuestión es que los negocios no deben permitir que carguen tanques en un vehículo particular.

“De hecho la transportación y distribución está normada, no se debe de transportar en vehículos particulares y menos en la cajuela este tipo de materiales, o sea, el tanque de oxígeno con el acetileno, se hace una reacción que no debe de ser, no se debe transportar en la caja de ningún vehículo ningún tipo de tanque”, reiteró.

“Ya se asistió la empresa y se hizo un extrañamiento, invitarlos a que cumpla con la normatividad de transporte y que los vendedores no permitan que se transporten en las cajuelas estos gases para son los vehículos especializados”, agregó.

Muchas veces, detalló, por desconocimiento hacen las cosas y ahí están los resultados.

Celebró que afortunadamente este hecho no pasó a mayores, ya que tanto el papá, la mamá y la hija salieron del lugar, es decir, salieron corriendo cuando se prendió el coche y se causara la explosión por la combinación de oxígeno, acetileno más gasolina.

Respecto a las empresas que venden o manejan los tanques dijo que ellos cuentan con su programa interno de Protección Civil, que es avalado por el Instituto de Protección Civil del Estado de México y esperan que hagan caso de no movilizar el material activo y más si es en un recipiente sujeto a presión en vehículos, por lo tanto deben tener sus medidas específicas de transporte.