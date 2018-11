Pide Â¡priista! a Morena no ceder a chantajes de la CNC

Un priista alza la voz…

Pide ¡priista! a Morena no ceder a chantajes de la CNC

Carlos Montenegro, ex Diputado local, reprueba actuación de la bancada del tricolor, por haber permitido a priistas 'reventar' la sesión del Congreso el martes pasado

José Alfredo Beltrán

Este priista de Sinaloa ya lleva tiempo reprochando la actuación de sus correligionarios en la bancada de la 63 Legislatura.

Lo hace a través de su cuenta de Twitter. Sus mensajes podrían pasar "desapercibidos", pero no el último, escrito ayer.

Es Carlos Francisco Montenegro Verdugo, quien ayer se pronunció en su cuenta de Twitter porque Morena "no ceda a los 'chantajes' de la CNC". Literal.

El ex Diputado local en la pasada Legislatura respondió así a una noticia, publicada en Noroeste.com, en la cual Graciela Domínguez, líder de Morena, advierte que no dará marcha atrás a la eliminación de las cuotas que se cobran a productores agrícolas.

Por la oposición a que se eliminen estas cuotas que pagan campesinos con sus cosechas, con las cuales se financia a organizaciones de productores, priistas adheridos a la Liga de Comunidades Agrarias "reventaron" la sesión del martes 27.

"Que mal se vieran cediendo a los chantajes de la @CNCSinaloa", escribió Montenegro, quien es actualmente asesor del Alcalde priista de Salvador Alvarado, Carlo Mario Ortiz.

Cuestionado por Noroeste, el ex legislador por Culiacán señaló que lo hace a título personal.

Desde que arrancó la 63 Legislatura Montenegro ha sido crítico del proceder de la ahora minoría tricolor: la oposición de ésta al plan de austeridad de Morena, la propuesta de "asientos naranjas" exclusivos para mujeres, entre otros.

Incluso ha fustigado acciones que se tomaron en la anterior Cámara, por su propia fracción, cuando él ya había solicitado licencia para buscar la reelección.

Entre éstas, el aval a la polémica reforma constitucional "antiaborto", aprobada por el PRI, PAS y PAN y que ahora combate Morena en tribunales.

Pero ayer los reproches de Montenegro a sus compañeros priistas subieron de tono, por haber tomado la tribuna y reventar la sesión, contraviniendo la Ley Orgánica del Congreso.

"El Gobernador Quirino Ordaz Coppel actúa con prudencia política y ayer a los de la CNC Sinaloa, liderados por Faustino Hernández, le echan a perder el trabajo al titular del Ejecutivo. Habrá que ver si los diputados del PRI apoyan chantajes o a la ciudadanía", resaltó.

En entrevista, Montenegro señaló que acciones que están realizando priistas van en contra de la historia del propio partido.

"El hecho de manifestarse y acudir al Congreso del Estado y hacer las manifestaciones conforme a derecho, son bienvenidas, pero de eso a interrumpir una sesión del Congreso, a tomar el pleno, con el beneplácito de los priistas, y que no se deslinde ni el grupo parlamentario ni la dirigencia, definitivamente que es una negación a los 75 años anteriores.

"Y ahora se me hace muy extraño, aparte de que es contrario a la Ley Orgánica del Congreso", aseveró.

Con estas conductas, consideró Montenegro, el PRI no le ayuda al Gobernador, que desde el 1 de julio tras la derrota en los comicios, ha hecho gala de altura política en el ejercicio de sus funciones.

"El PRI ayer pareciera que no le ayuda al Gobernador… quien convocó a esa manifestación debe asumir la responsabilidad de lo que ahí pasó", enfatizó.

Montenegro señaló que antes se quejaban de lo que hacían otros partidos, y ahora se percibe una falta de liderazgos y argumentos en el tricolor.

Con anterioridad el ex legislador ha plasmado en su cuenta de Twitter diversos mensajes críticos al desempeño de Sergio Jacobo Gutiérrez.

El 4 de noviembre, por ejemplo, aseguró que "los diputados locales de su partido tenían prohibido presentar iniciativas a título personal".

"¿Saben ustedes por qué el Grupo Parlamentario de Diputados del PRI no han presentado iniciativas a título personal? Pues ayer me enteré que NO LES AUTORIZAN no siquiera subirse a tribuna sin permiso de su coordinador. ¿Será así? ¿Este es el nuevo PRI Sinaloa?", acusó.

Aunque Jacobo Gutiérrez ha negado esto último, pues aseguró a Noroeste que la definición como grupo es presentar iniciativas en colectivo.

Esto como una estrategia para que éstas tengan mayor resonancia, máxime ahora que son minoría en la 63 Legislatura.