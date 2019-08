Pide Quirino agilidad y resolver los problemas de raíz con el Fonden

El Gobernador explica que este fondo debería ser más ágil, no sólo dejar las cosas a como estaban antes de un desastre natural, sino arreglarlas

Antonio Olazábal

24/08/2019 | 12:40 AM

CULIACÁN._ Una mayor agilidad en los trámites del Fondo para la Atención de Emergencias, así como resolver problemas desde la raíz del desastre pidió Quirino Ordaz Coppel, luego de la declaratoria de emergencia en los municipios de Rosario, Mazatlán, Elota, Guasave, Mocorito y Ahome.

El Gobernador del Estado explicó que el Fonden debería ser más ágil, no sólo dejar las cosas a como estaban antes de un desastre natural, sino arreglarlas.

"En la agilidad primero que nada, en las reglas ser más ágiles y, dos, en que si hay un arroyo que la solución de fondo es el revestimiento del canal para que no vuelva a inundarse y generar daños a la gente, hacer la inversión de revestimiento", exhortó.

Ordaz Coppel compartió que ayer mismo se firmó la declaratoria de emergencia en Ahome, sin embargo recalcó que con esta declaratoria por el momento sólo llegarán insumos, tales como despensas, botellas de agua y colchonetas.

Agregó que luego de estás lluvias se trabajará en el Municipio de Rosario, esto con la intención de evitar que se vuelvan a suscitar inundaciones futuras como las que se vieron con la Tormenta Tropical Ivo.

Sin embargo a grandes rasgos, celebró la reacción de las autoridades ante el mal clima.

"Se tiene que hacer la evaluación, la valoración. Lo importante es que nosotros vamos a reaccionar en el caso de Rosario en una de las colonias más afectadas con una inversión de 10 millones para drenaje, agua, que no tienen nada de eso. Está a la entrada de Rosario, es la colonia Manuel Pineda y un programa especial de vivienda", explicó.

"Fueron daños materiales, se reaccionó bien en la parte de la coordinación de las autoridades. Conagua estuvo enviando equipos, pero hoy amaneció tranquilo. Sí hay gente que fueron a refugios, albergues, sobre todo en el caso de Ahome y Guasave", detalló.

El Mandatario estatal dijo también que aún no hay una cuantificación de daños materiales, sin embargo espera que cuando se haga, la federación facilite agilizando los procesos para solucionar lo que hayan causado estas inundaciones.

"Como no se ha hecho la cuantificación todavía, tiene que hacerse una evaluación por expertos, pero sobre todo en los daños. Cuál es la bronca del Fonden, que cambien las reglas para que realmente venga a solucionar las cosas de fondo, porque si no nada más las vienen a poner en el estado que estaban y no es la solución", subrayó.