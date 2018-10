EN GUASAVE

Piden a Alcaldesa informar estado en el que toma Ayuntamiento de Guasave

Esperan lo mejor para la administración municipal que inicia y que haya mucha participación de la sociedad, dijo Nubia Puentes, presidenta de Coparmex Guasave

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ Aurelia Leal López, la Presidenta Municipal de Guasave que acaba de tomar las riendas del Ayuntamiento, debe de transparentar ante la sociedad el estado en el que recibe de Diana Armenta la administración, expresó Nubia Yazmín Puentes Llanos.

La presidenta de Coparmex Guasave manifestó que cada vez que inicia una nueva administración municipal hay positivismo, esperando lo mejor en beneficio de la sociedad guasavense y en esta ocasión así es como están tomando este cambio de estafeta.

"Tenemos una administración con un partido que no había estado, sin embargo, puedo decir que se ha tenido una apertura con la Alcaldesa para tomarnos en cuenta y consultar los temas que más le duelen a Guasave, con el fin de aportar y de que haga parte de su agenda esos temas que se tienen que atender y que no se le ha dado importancia en las otras administraciones", subrayó.

La dirigente empresarial sostuvo que solamente con el acompañamiento de la sociedad Aurelia Leal López podrá hacer un buen trabajo.

"Todos sabemos que la situación en la que está el Municipio no es buena, pero solo así podremos caminar, sociedad y gobierno tienen que ir de la mano para poder que estas cosas mejoren", indicó.

"Como sociedad debemos de acompañar, de aportar, de exigir e incluso señalar si es necesario para que las cosas se hagan de la mejor forma".

Puentes Llanos manifestó que es muy importante que la nueva administración municipal adopte herramientas en las que se pueda medir su trabajo e informar ante la sociedad el estado real en el que recibe el Ayuntamiento.

"Es necesario que ella transparente lo que se le ha entregado, utilizar herramientas colectivas, personajes de la sociedad que se quieran sumar y aportar y que validen ese trabajo", dijo.

Como temas prioritarios, manifestó que el nuevo gobierno le debe de prestar mucha atención a las paramunicipales y fortalecerlas.

Indicó que Diana Armenta no puede decir que dejó resultados favorables si no hay manera de medirlos, por lo que no se puede seguir trabajando de esa manera.