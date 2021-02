Piden a Quirino que publique decreto íntegro de protección animal, incluida la prohibición de tauromaquia

Grupos defensores de animales temen que el Gobernador reserve la parte de la prohibición de tauromaquia

América Armenta

CULIACÁN._ Que el Gobernador del Estado, Quirino Ordaz Coppel, publique las reformas al Código Penal y Ley de Protección Animal del Estado de Sinaloa íntegra, es decir, tal y como se mandó, piden las protectoras de animales, pues de acuerdo a la información que recibieron, el titular del Ejecutivo recibió la petición de que la tauromaqui no se prohibiera en la entidad.

“Un actor político solicitó como amante de la fiesta brava al Gobernador que permitiera estos eventos y la reserva sobre ese tema, a lo que el Gobernador respondió que sí, por lo que le pedimos al Gobernador que gobierne para los sinaloenses, no para ningún otro mexicano que no radica en Sinaloa”, dijo Gabriela López, de la Fundación Laika protectora de animales.

“Lo que esperamos del Ejecutivo es que publique íntegro el decreto que se votó de manera unánime por todas las bancadas parlamentarias, no hubo ningún voto en contra, incluso con el partido al que pertenece al Gobernador se llegó un consenso con ellos antes de votar”, explicó.

De acuerdo con la rescatista, este tipo de eventos solo fomentan la violencia y sería un retraso al avance que se ha tenido en materia de protección animal en el estado, además de que no consideraron que Sinaloa sea un estado que tenga esta actividad desarrollada, como para que a Ordaz Coppel le pese publicar el decreto como tal y reservar la parte de la tauromaquia.

“Los argumentos más importantes que vemos es que Sinaloa no es un estado que produzca toros de Lidia, no hay una industria, una base de trabajadores o una empresa provenientes de la actividad, por otro lado tampoco somos un estado que seamos proclives a esta clase de espectáculos, de hecho en estadísticas el último intento de corrida de toro fue hace 2 años en Mazatlán, que fue cancelada justamente derivado de la petición de los ciudadanos”, argumentó la activista.

Por los argumentos anteriores, consideró que no hay ningún fundamento real de que no se publiquen las reformas que se realizaron en conjunto con la ciudadanía. Sinaloa, reiteró, no es un estado donde se realizan las corridas de toros y tampoco que se produzcan estos toros, por lo que no se puede afectar a este a este gremio.

“El hecho de tener la prohibición nos ayuda en un avance, una evolución al tema de prevención de hechos de violencia y maltratos que es lo que no queremos y no queremos que haya un frente externo en el estado que pueda provocar una nueva discusión sobre ese tema”, afirmó López.

El llamado es para el titular del Ejecutivo del Estado para que lo publique a como está en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa y que así la reforma tenga sus efectos.

“Necesitamos esa reforma, necesitamos que entre en vigor todo lo que tiene que ver en materia de protección animal y del Código Penal en lo que corresponde al aumento de penas sobre el maltrato animal”, dijo sobre el decreto en general.

Eugenio Derbez felicita a Quirino

El activista, productor y actor mexicano, Eugenio Derbez, felicitó a Quirino Ordaz Coppel por la reforma de la 63 legislatura para prohibir las corridas de toros y la industria que gira en torno a ello en Sinaloa.

“Hacerle daño a un animal no es arte”, consideró Derbez, por lo que celebró que la entidad haya decidido vetar estos actos desde la constitución.

Si bien, así como se posicionó el comediante a favor de lo ocurrido, en diversos grupos de personas conocidas como amantes de la fiesta brava, se han posicionado para que el Gobernador sinaloense recapacite sobre su decisión y dé reversa a esa parte de las reformas realizadas.