Piden al Gobernador atender el caso Stasac

Luego de que el pasado viernes las planillas amarillas y roja reventaron la elección para la Secretaría General del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán, Julio Duarte Apan pidió a Quirino Ordaz que se involucre en el tema

Antonio Olazábal

Julio Duarte Apan, representante de la planilla amarilla para la elección de la Secretaría General del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán pidió a Quirino Ordaz Coppel Gobernador del Estado, atendiera la elección de los trabajadores sindicalizados de la Comuna.

El pasado viernes fue la elección para elegir nueva Secretaría General del stasac, pero la elección no pudo llevarse a cabo debido a que la planilla amarilla tomó las instalaciones del sindicato argumentando que las boletas favorecían a la planilla roja, la cual es liderada por David Alarid Rodríguez.

Ante este escenario integrantes de la planilla amarilla no permitieron que se llevara realizara la elección, y ocasionó una serie de trifulcas en el lugar, sin embargo lo que busca Duarte Apan con el Gobernador es civilidad en el proceso, que coadyuve a que las elecciones se lleven a cabo de una manera leal y pacífica.

"No se ha movido en absoluto el tema, sigue igual a como lo dejamos el sábado, no los hemos visto el secretario y yo, ahorita nos presentamos en el acto del día de la bandera para platicar con el Gobernador, ya nos dieron una cita para verlos, entonces hasta después de las siete te podré decir si hay algún avance", mencionó.

El líder de la planilla amarilla explicó que no se ha podido contactar con el actual secretario general del Stasac para llegar a un acuerdo para realizar la elección.

"Igual en el transcurso del día voy a buscar el acercamiento con la parte contraria para que podamos llegar a un acuerdo. La intención de nosotros es simple y sencillamente llegar a un acuerdo positivo para ambos, nada más", explicó.

El trabajador sindicalizado añadió que los trabajadores respaldaron su decisión de no dejar que se realizaran las elecciones, ya que afirma que la mayoría de ellos quieren un cambio dentro del Stasac.

"Mira, el fin de semana estuve recibiendo muchísimas llamadas de trabajadores contentos porque los trabajadores ya necesitaban que los defendiéramos bien, que ya no permitiéramos que se hicieran ese tipo de acciones, y los trabajadores están muy contentos de cómo llevamos a cabo las cosas", señaló.

"A pesar de que hubo conatos de bronca, no pasó a mayores, se mantuvo la calma dentro del recinto, salvo dos o tres conatitos de bronca que la verdad yo soy el más contento de que así haya sido, porque allá estaba, y había muchas familias y muchos amigos, y no me hubiera gustado que se llegara a algo peor", agregó.