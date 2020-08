Piden antorchistas la regularización de colonia en Culiacán

Más de 800 familias esperan que se solucione la situación de la colonia Ampliación 5 de febrero, una lucha en la que llevan más de 10 años

Leopoldo Medina

Más de 50 antorchistas se manifestaron en el patio del Ayuntamiento de Culiacán, para exigir que se regularice la situación de la colonia Ampliación 5 de Febrero, la cual aseguran que se ha tenido en el abandono por más de 10 años, y que hasta la fecha no les han dado solución.

César Palma, encargado de prensa del grupo de antorchistas, manifestó que en esta nueva manifestación traen consigo un oficio, en el que piden la regularización de esta colonia.

El documento, dijo, lo entregarían al funcionario Rogelio Macedo Peña, director del área jurídica del Ayuntamiento, encargado realizar este proceso que requiere dicha colonia.

“Aquí estamos porque por más de 10 años, la colonia ha estado en el olvido, no tiene agua, no hay luz, no hay drenaje, ni pavimentación, no tienen prácticamente nada de servicios y todos los políticos pasan, piden tu voto, y no hacen nada, alegando que la colonia es irregular, se olvidan de ayudar”, señaló Palma.

Comentó que son más de 800 familias, de las cuales una pequeña muestra se dio cita este miércoles en el palacio municipal, pidiendo algo concreto, exigiendo solución a este problema que se ha arrastrado desde hace muchos años.

“No venimos aquí a pedirles agua, ni luz, ni drenaje, venimos a pedir que nos regularicen la colonia, no les cuesta nada, ni dinero, no necesitan meter máquinas, ni tubos, más que ponerse de acuerdo con el dueño, y la Semarnat, dependencia encargada para liberar los terrenos que están en área ecológica”, indicó Palma.

Criticó que hasta el momento no haya una autoridad que se interese, que los represente, que en verdad se preocupe por resolver los problemas de que hoy los aqueja, que sí cumpla, porque todo queda en promesas, y a estas familias les urge den solución a este problema.

Palma exigió les den una fecha de inicio de regularización de la colonia, de no hacerlo este mes, dijo que seguirán manifestándose durante los meses siguientes, cada ocho días, con una campaña de denuncia, de lucha porque el Ayuntamiento de Culiacán no ha cumplido a quienes le han brindado su confianza.

“A partir de hoy vamos a iniciar nuestro proceso de lucha, por nuestra regularización, y en eso estamos todos de acuerdo, vamos a seguir de frente, cueste, lo que cueste, no vamos a parar hasta que nos den solución, vamos a volver cuantas veces sea necesario”, indicó Palma.