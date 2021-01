Piden apoyo para María Francisca Vázquez Fonseca

La Dirección de Bienestar y Desarrollo Social ayudará a la vecina de la Francisco I. Madero a descombrar su casa y construir baño

Alma Soto

Gabriela Martínez Vázquez tiene una preocupación: la casa que habita su madre está llena de escombro, de basura que María Francisca Vázquez Fonseca acumula, por ello pidió que se le ayude.

María Francisca está en esos días en los que su mente está lúcida. Ella misma reconoce que tiene un problema mental que en ocasiones no le permite hacer nada.

Lo que no reconoce es que su problema la hace ser acumuladora compulsiva y que su casa está llena de objetos que no necesita.

“La gente me critica porque ve esto afuera de mi casa”, expresó mientras señala el escombro, “pero no saben que tengo que vender todo eso para vivir, y que yo sola no puedo limpiar, primero voy a hacerlo adentro de la casa y después afuera”.

Su casa en la Colonia Francisco I. Madero se distingue del resto porque toda clase de objetos obstruyen la entrada, y dejan un pequeño pasillo para acceder hasta la única habitación en la que está todo: la cocina, la recámara, la sala.

A un lado del pasillo está el baño, un cuarto de lámina de cartón con una fosa, sin regadera. Al otro lado la hornilla en la que usan la leña que doña María Francisca busca afanosamente por todo el barrio.

Su hija comentó que la señora tiene un problema mental que debe ser atendido.

Tonatiu Guerra Martínez, director de Bienestar y Desarrollo Social, se comprometió a apoyar a la señora, primero a descombrar la casa y, en cuanto se liberen los recursos de 2021, construir un baño para la familia.

“Inmediatamente voy a enviar una camioneta para subir los objetos que no le sirven a la señora, y luego le vamos a construir el baño”, declaró el funcionario municipal.