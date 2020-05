Piden apoyo para Sanjuanita en la Colonia Benito JuÃ¡rez

Piden apoyo para Sanjuanita en la Colonia Benito Juárez

Sus familiares piden ayuda de la ciudadanía para comprar sus medicamentos ya que padece parálisis cerebral

Belizario Reyes

MAZATLAN._ En la calle 13 de Abril, de la Colonia Benito Juárez, y en plena fase 3 de la pandemia del Covid-19, sus familiares solicitan apoyo para Sanjuanita García Rojas, quien sufre de parálisis cerebral infantil.

“Estamos pidiendo apoyo porque con estas cosas que están pasando no tenemos ni para comer, tenemos que salir para buscar y por los medicamentos de la niña”, dijo su mamá Teresa Rojas Miranda.

Agregó que junto con Sanjuanita, actualmente de 21 años de edad, tienen toda la semana en ese sitio pidiendo apoyo a las personas que acuden al mercado y a la zona comercial de dicha colonia.

“La gente sí nos ha apoyado, con poquito pero sí nos ha apoyado, las autoridades no nos han dicho nada hasta ahorita (sobre si pueden estar o no en ese lugar pidiendo ayuda ante la pandemia del coronavirus), pero tenemos que salir a buscar porque si estamos ahí encerradas (no se consigue nada), yo pago renta, yo le doy el medicamento a la niña”, continuó.

Rojas Miranda pidió a la gente que pase o que le llame que apoye a su hija con lo que pueda, se le agradecerá.

Precisó que su domicilio se localiza en la Avenida General Pesqueira 1007, de la Colonia Obrera y la pueden localizar en el teléfono 6692 80 17 02 para quien desee apoyarla.