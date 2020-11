Piden apoyo vecinas afectadas por incendio de sus viviendas en Invasión Bugambilias, en Mazatlán

Las afectadas perdieron todas sus pertenencias durante el siniestro que acabó con tres viviendas de lámina y madera

Belizario Reyes

MAZATLÁN._ Algunas de las vecinas afectadas por el incendio de tres viviendas de madera y cartón el domingo pasado en la Invasión Bugambilias, pidieron públicamente apoyo de alguna autoridad o de la población porque se quedaron sin ninguna pertenencia.

La señora Guadalupe Patiño García expresó que al momento del incendio ni ella ni sus cuatro hijos se encontraban en su casa ubicada en la calle Bahía, pues como el año pasado su vivienda se inundó por estar cerca del arroyo y hace como tres meses le salió una oportunidad de un terreno en la Invasión Lomas de San Jorge, acude a dormir a ese sitio, pero aún está por ver si se podrán quedar ahí o no.

“Yo me vine para acá porque me pedían que hiciera presencia para que me vieran, y en eso que yo me vine para acá pues se quemó la casa (en la Invasión Bugambilias), era de madera con lámina galvanizada”, añadió Patiño García.

“No se supo el motivo, no se supo por qué se incendió, lo que pasa es que se quemaron otras dos cosas también de madera y lámina de cartón”.

Dijo que cuando personal de una fundación acudió a darle apoyos a las personas afectadas a ella no la tomaron en cuenta porque sus vecinos dijeron que ella no vivía ahí.

“A mí no me tomaron en cuenta, a ellos les trajeron cama, comedor, les trajeron madera para que volvieran a levantar y hasta ahorita yo no he recibido nada, ...unas fundaciones fueron a llevar apoyo”, reiteró.

La señora manifestó ante este diario que en su casa tenía su cama, ropa, tanque de gas, estufa, pero todo se quemó, y al acudir a la otra invasión con sus cuatro hijos se duerme en un sillón.

Pidió que si alguna dependencia o ciudadano la desea apoyar la puede contactar a su teléfono celular 66 92 20 87 40 o en la calle Río Verde, lote 13, en la Invasión Lomas de San Jorge, ubicada cerca del Fraccionamiento Costa Dorada, a espaldas de conocida tienda de autroservicio de El Conchi y de una empresa elaboradora de papitas fritas.

Por su parte la señora Mónica Camarero Rodríguez manifestó que entre la noche del 31 de octubre y el 1 de noviembre se registró el incendio en una casa de material rústico que estaba sola, además en su casa y la de un vecino que por el fuego se le quemó una parte de un brazo.

Aunque dijo no conocer qué fue lo que generó el incendio, expresó que presume que fue provocado.

“Necesitamos mucho (apoyo) porque mire”, añadió Camarero Rodríguez señalando las casas que se quemaron y el material dañado.

“Si se puede oiga la verdad (sí lo necesitamos) porque fue una cosa horrible”.

Expresó que estaba dentro de su casa y al percatarse del fuego salió pidiendo ayuda, mientras que un vecino trataba de apagar las llamas con agua.

Finalmente al lugar acudieron elementos de Bomberos a sofocar el fuego que dañó tres viviendas dijo.

Otras personas que resultaron afectadas manifestaron brevemente que ellas no requieren ya de ayuda porque al difundirse el percance en redes sociales recibieron apoyo de una fundación.