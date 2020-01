Piden desplazados apoyo para sacar al ganado de sus pueblos en la zona serrana de MazatlÃ¡n

Piden desplazados apoyo para sacar al ganado de sus pueblos en la zona serrana de Mazatlán

Vecinos desplazados por la violencia de varios poblados pidieron ayuda del Ejército para ir por sus vaquitas y poder venderlas para subsistir

Belizario Reyes

26/01/2020 | 02:07 AM

MAZATLÁN.- Pobladores desplazados por la presencia de hombres armados en comunidades como San Marcos, La Noria y El Placer, del municipio de Mazatlán, pidieron públicamente apoyo del Ejército para ir a sacar su ganado para traerlo a la ciudad y venderlo para seguir subsistiendo.

Ante este diario se dio a conocer que principalmente a partir del 20 de noviembre a diciembre pasado a dichas comunidades y en poblados como El Guamúchil, se registró la incursión como de 80 personas armadas que iban vestidos como soldados, sin serlo, y viajaban en camionetas de diferentes tipos, quienes amenazaron a los vecinos, les quitaron muebles y algunos vehículos.

La mayor parte de dichos hombres ya no se han visto en enero, pero aún quedan algunos integrantes de ese mismo grupo que son originarios de esa región y son quienes siguen robando todo lo que pueden, muebles, ganado y demás pertenencias de las familias que tuvieron que desplazarse a Mazatlán.

“Nosotros no pedimos justicia, si ya se le quitó a uno el mueble, si ya se le quitó a uno lo que tenía ya que se quede, pero no nos dejan estar tranquilos, nosotros tenemos niños”, dijo una de las personas afectadas.

Manifestó que por esa situación de San Marcos se desplazaron cerca de 20 familias de unas 200 que tenía esa comunidad, de La Noria unas 15 familias y de El Placer, donde había unas 60 familias se salió la mitad de ellas.

“A nosotros nos dijeron que esperáramos unos días más ya que se tranquilizara pero están saque y saque, se sacaron muebles, sacaron comida de animales, están bajando ganado y amagan a la gente, le dicen que no se pueden devolver (a sus hogares), a la gente que no le ven nada la han dejado (en sus casas), pero al que le ven algo no lo dejan volver por lo mismo que ellos están saqueando las cosas”.

Enfatizó que los hombres armados que aún quedan en esa zona rural de Mazatlán hasta los trastes se llevan, la ropa, la cobija, ya no dejan nada.

“Lo único que nosotros queremos es seguridad, que nos resguarden porque la mayoría de los que andamos aquí ya nos limpiaron, las casas nos la dejaron secas y los que tenemos poquito ganadito tenemos miedo que nos quiten lo que nos queda porque allá tanto el hombre como la mujer trabajamos”, recalcó.

Para poder ir por su ganado pidieron públicamente que el Ejército instale una base ya sea en La Noria, San Marcos o El Placer para brindar seguridad y que los pobladores desplazados puedan ir por el poco ganado que tienen y que no han sacado los hombres armados para venderlo o comer.

Se añadió que un grupo de pobladores desplazados acudió recientemente con regidores municipales pero le dijeron que como el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres anda en Madrid, España, no los pueden apoyar pues no contestaba las llamadas que los regidores le hicieron.

También dijeron que han acudido a las instalaciones de la Tercera Región Militar para pedir apoyo en seguridad y no les dieron respuesta positiva.

Durante la fuerte presencia de los cerca de 80 hombres armados solamente una vez en diciembre se vio presencia de elementos del Ejército en El Placer, dio a conocer la gente afectada por esa situación.

Además dijeron que se reportaba al número de emergencias 911 la presencia de dichos hombres armados y no eran atendidos por ninguna autoridad a finales del año pasado. Incluso una señora que habló para pedir ayuda, desde el número de emergencias 911 le regresaron la llamada para amenazarla diciendo que ya no estuviera marcando porque la iban a matar, recordó una de las personas afectadas.

Reiteraron el llamado de apoyo por parte del Ejército para ir por el poco ganado que les queda para venderlo y poder subsistir en esta ciudad donde es muy difícil salir adelante ya que en sus comunidades dejaron sus hogares, demás pertenencias y el trabajo que les permitía obtener los recursos para la manutención de sus familias y de ellos.