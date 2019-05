Piden diputadas investigar compra de vehículos irregular de Billy Chapman

El concurso de dichas unidades ocurrió el pasado 30 de abril, pero unas horas después Chapman ya las estaba entregando totalmente equipadas y rotuladas.

Gabriel Mercado

Diputadas de Morena y del PRI instaron al Congreso del Estado a investigar y abrir una auditoría especial en el caso de la compra irregular de 10 vehículos hecha por el Alcalde de Morena en Ahome, Billy Chapman.

La diputada local de ese mismo partido, María Victoria Sánchez Peña, dijo en la tribuna del Congreso del Estado esta semana, que no se cumplió con la normatividad vigente y se deben aplicar sanciones sobre la compra o arrendamiento de estas unidades, entre las cuales se encuentran siete ambulancias equipadas, una unidad de transporte para personal médico, una unidad odontológica y una unidad para fumigación.

Dijo que se ha generado preocupación en cuanto al proceso de adquisición y se violó la ley ya que no hay certeza de cuál fue el proceso al que se recurrió, tomando en cuenta que se generará un gasto de 35 millones de pesos en este trienio, con una inversión inicial de 3.5 millones de pesos.

Explicó que se emitió la convocatoria nacional número LPN/AHM/02/2019 a través del Comité de Adquisiciones del municipio, donde se identificó un error, ya que en la descripción del concurso se decía era para alumbrado de la ciclovía del cerro de La Memoria, aunque ya en la descripción del objeto de la licitación refiere los vehículos.

“Genera incertidumbre. Dentro de la búsqueda de información del tema encontramos que existe la convocatoria emitida y sellada, sin embargo, aún no está disponible la información de los contratos y demás documentos reglamentarios”, mencionó.

Comentó que la empresa Casanova Vallejo, SA de CV, la arrendadora de vehículos del ayuntamiento, obtuvo contratos por más de 10 mil 486 millones, del periodo 2013 a 2017, la mayoría por adjudicación directa, a nivel federal.

“Desde esta tribuna exhortamos respetuosamente a las autoridades municipales de Ahome para que transparenten el proceso de licitación y adquisición de las unidades”, subrayó.

Por su parte la legisladora priista Gloria Himelda Félix Niebla, dijo que el Congreso del Estado debía erigirse como vigilante del uso de los recursos públicos e iniciar una auditoría especial al respecto.

“Aquí en esta facultad que tenemos, y siendo un hecho tan notorio, tan público y tan evidente, creo debiéramos también hacer las investigaciones necesarias, para que en su momento, de resultar procedente, se realice una auditoría especial al Ayuntamiento de Ahome, respecto a esta convocatoria que ha sido realmente algo desastroso”, expuso.

“Nos da clara muestra que no sólo resultó malo para gobernar sino que también nos resultó malo para administrar, ¿cómo se sentirá la cuarta transformación teniendo presidentes de esta naturaleza que no sólo no respetan el marco normativo para gobernar, discriminan a las mujeres, las violentan, amenazan a sus funcionarios?”, mencionó.