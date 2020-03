Piden en audiencia mejoras del drenaje en Leyva Solano, Guasave; no todos pagan el agua, les responde Alcaldesa

Aurelia Leal López aclara que sí se van a invertir recursos en mejorar ese servicio, pero se requiere que los vecinos de la comunidad formen el comité de participación ciudadana

Reyes Iván Camacho

GUASAVE.- En el jueves de audiencias públicas, vecinos de la comisaría de Gabriel Leyva Solano pidieron al Gobierno Municipal mejorar, entre otras cosas, el servicio deficiente del drenaje sanitario, sin embargo, la Alcaldesa Aurelia Leal López les recordó que no todos están pagando su recibo a la Jumapag, ante lo cual les solicitó el apoyo en ese sentido.

Julio Méndez, líder natural de esa comunidad, manifestó que ya tienen mucho tiempo con ese problema, años incluso, sin que se atienda.

“Tenemos calles que no tenemos el servicio ya, lo estamos pagando, pero no lo tenemos, y es una de las razones por la cual estamos aquí, insistiendo con los directores de las dependencias a las que corresponde, tenemos el drenaje, la cuestión del agua potable que la planta va de pique, tenemos un problema añejo con una calle que se enlaguna cada vez que llueve, cada vez que brota el drenaje y se estanca el agua”, indicó.

El ciudadano manifestó que les hablan de que existe un presupuesto y un proyecto, pero con esa “canción” ya llevan mucho tiempo.

“Que se nos diga aquí qué tanto se va a avanzar y para cuándo, porque ya no hallamos qué hacer ahí”, comentó.

La Presidenta Municipal recordó que hace 15 días se reunió en Batamote con Méndez y un grupo de vecinos y ahí les dijo que se va a solucionar este problema, pero que tienen que hacer el comité para que se aprueben las obras.

“Ya se los había dicho, se le ha invertido algo a Leyva Solano, nosotros no hemos dado largas, estamos haciendo las cosas por etapas, porque no tenemos presupuesto”, dijo, (pero) por lo menos lo que les pedimos es que paguen el agua, no todos están pagando el agua en esa zona”, aseveró.

Julio Méndez reconoció la falta de cultura de pago que existe en la comunidad, ya que cerca del 50 por ciento de los usuarios no pagan el recibo de agua ni el predial urbano, incluso personas que han sido autoridad en la sindicatura o comisaría.

La Alcaldesa detalló que durante su administración han invertido en drenaje de esa zona 13 millones de pesos, pero no se nota porque está totalmente destrozado y cuando arreglan una parte truena en otra.

“Ahorita para solucionar esa parte de Batamote requerimos unos 100 millones de pesos, sin embargo, nosotros le vamos a invertir, hay un compromiso, se llevó eso en la bolsa el Senador (Rubén) Rocha, le dijimos que le urge a Guasave que le solucionen el problema del drenaje, es todo el municipio y hay zonas donde no hay drenaje”, insistió.

Leal López le aseguró a los vecinos de la comisaría de Leyva Solano que se atenderá el problema, por lo que a partir de la próxima semana instalarán el comité que se necesita para iniciar con los trámites.