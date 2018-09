AGRO

Piden en la zona norte precio objetivo del frijol para tener certeza de viabilidad

Para garantizar la rentabilidad del cultivo de frijol amarillo es necesario, además de definir el precio objetivo, que se limiten las cuotas de importación al momento de la cosecha, señalan

Carlos Bojórquez

12/09/2018 | 10:19 AM

LOS MOCHIS._ Productores agrícolas de la Zona Norte del Estado exigen que se fije un precio objetivo de 20 pesos por kilo de frijol amarillo para tener certeza de viabilidad del cultivo en el próximo ciclo, o de lo contrario, tendrán que optar por sembrar maíz.

Rosario Ruiz Ibarra, presidente del Frente de Defensa de los Productores Agrícolas del Valle del Fuerte, señaló que para garantizar la rentabilidad del cultivo de frijol amarillo es necesario, además de definir el precio objetivo, que se limiten las cuotas de importación al momento de la cosecha, tener diversos canales de comercialización para no caer en manos de los "coyotes", y que se planee el cultivo.

"Que tengamos precio objetivo para el frijol es una ventaja inigualable para seguir con el cultivo. Ya lo habíamos dicho, que este cultivo estaba a punto de desaparecer si no se le daba dicho apoyo, entonces, queremos hacerle llegar a las instancias correspondientes nuestra postura, de que al frijol amarillo se le fije un precio objetivo, como ya lo tiene el sorgo, que es para los animales, como lo tiene el maíz y como lo tiene el arroz, entre otros cultivos", expuso.

"Lo que pedimos ahorita para el caso del frijol es un precio piso, un precio objetivo de 20 pesos, para que podamos entrarle, de otra manera, ante las diversas circunstancias, como son enfermedades, baja producción y riesgos de la naturaleza, el cultivo no se hace tan atractivo. Si no se fija un precio mínimo de 20 pesos, no le vamos a entrar a este cultivo", agregó.

Jesús García Cota, presidente del Frente de Defensa de los Productores Agrícolas de Juan José Ríos, indicó que se está en tiempo y forma para hacer una planeación de los cultivos, y definir cuántas hectáreas de frijol ocupa Sinaloa y no tener problemas de sobreproducción.

"Ya definiendo las hectáreas que necesita Sinaloa, entonces sí vamos viendo que ese frijol no lo malbaraten, y que las autoridades federales vean que se está produciendo en Sinaloa y no importen cuando nosotros estemos cosechando. Eso ha estado sucediendo en los últimos años y no queremos que se repita", dijo.

Asimismo, urgió a que los gobiernos Estatal y Federal desarrollen programas para producción de semilla.

'Hay certidumbre para ciclo agrícola'

Leandro Castro Montoya, presidente del Módulo Taxtes, aseguró que en la Zona Norte hay certidumbre para sacar adelante el ciclo 2018-2019.

"Afortunadamente, gracias a la riqueza que tenemos en la cuenca del Río Fuerte, hemos recibido aportaciones generalizadas, que esto está dando ya la certidumbre de que tengamos un ciclo agrícola otoño-invierno, y si siguen los tiempos de esta manera, pues posiblemente nos vayamos a un primavera-verano con mucha facilidad", argumentó.

Recordó que en el ciclo pasado se sembraron ocho mil hectáreas de primavera-verano en la Zona Norte, aunque ahora tal vez no se alcance ese nivel.

Castro Montoya indicó que para el 15 de octubre ya estarán definidos los cultivos, y si en las zonas Centro-Norte y Centro sigue bajo el nivel de agua, y optan por cultivos de baja demanda, como el frijol, en la Zona Norte se optaría por el maíz.