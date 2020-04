Piden jornaleros apoyos para el campo

Pidieron al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que los apoye garantizando su salud y apoyando a los productores, porque si el campo se paraliza, todo el País se quedará sin alimentos

Alma Soto

LOS POZOS, EL ROSARIO. _ Si los jornaleros no trabajan hoy, no comen mañana, por eso, a pesar de que temen contagiarse de coronavirus, tienen que presentarse a trabajar, señalaron trabajadores del campo que levantaban chile en un campo de Los Pozos, El Rosario.

“Nosotros no podemos quedarnos resguardados en nuestras casas por dos cosas: no tenemos dinero para subsistir ni un día sin trabajar, y, otra, si dejamos tirado el campo, los productores van a perder mucho dinero y no va a llegar alimento a las casas de nadie”, expresó el encargado de recibir los costales de chile que otros estaban piscando en la parcela.

Mejor, propuso entre broma y serio, que ya no le paguen a los senadores y a los diputados y que ese dinero se use para fortalecer al campo, a los que viven al día.

Caro, una de las jornaleras, señala que con temor y todo, ella sale todos los días al campo. Su ingreso es el que sostiene a una familia compuesta por sus tres hijos, sus papás ya mayores y ella misma. Seis personas con un sueldo de 250 pesos.

“Entonces, si dicen que se va a parar la cosecha, nosotros nos vamos a quedar sin comer”, expresó.

La jornalera señaló que la vida en el campo es pesada, sale a trabajar a las 7:00 horas y debería regresar a las 16:00 horas a su casa, pero si en las plantas ya hay poco producto batallan más para complementar el camión, que es la cuota que cada equipo debe cumplir.

“Tenemos que llenar el camión para que nos paguen los 250 pesos diarios, algunas veces ganamos más, pero otras batallamos para completar la cuota”, lamentó.

Agradece por el trabajo que tiene y lo cuida, dijo, pues hace tres años debió salir corriendo de su casa, en la Mesa del Carrizal, a causa de la violencia que se vive en la sierra de Concordia.

“En Villa Unión encontré una oportunidad y no la voy a desperdiciar”, expresó.

Su preocupación mayor es que desde que se decretó el cierre de las escuelas por el coronavirus, sus hijos están todo el día en casa. El mayor es el responsable de cuidarlos. Tiene 14 años. Hay uno de 10 y una niña de 7 años.

“Mis hijos son bien portados, pero no dejan de ser niños. El mayor los cuida, y los fines de semana trabaja en una taquería para tener para sus propios gastos, yo no puedo darle todo lo que necesita”, indicó.

Los jornaleros esperan que se les siga contratando, por lo menos todo el mes, para no quedarse en el total desamparo.

