Piden posicionamientos enÃ©rgicos contra feminicidios y violencia, no para pelearse entre instituciones

Piden posicionamientos enérgicos contra feminicidios y violencia, no para pelearse entre instituciones

Merary Villegas Sánchez, Conzuelo Guitiérrez Gutiérrez, Alejandra Vellati Pérez y Gonzalo Gómez Flores opinaron sobre el conflicto entre el Cesp y el Ismujeres y otras instituciones del Estado

Antonio Olazábal

Un día despúes de las críticas contra Ricardo Jenny del Rincón, coordinador del Consejo Estatal de Seguridad Pública por parte de Reyna Aracely Tirado Gálvez, titular del Instituto Sinaloense de las mujeres, funcionarios públicos opinaron sobre los dichos entre los representantes de cada dependencia.

Ayer el Ismujeres junto al Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar, el Centro de Justicia para las Mujeres, el Centro Estatal de Prevención y Participación Ciudadana y el Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes convocaron a una conferencia de prensa para responder a las declaraciones de Jenny del Rincón luego de que el coordinador del Cesp pidiera a las autoridades estatales funcionarios capaces de brindar seguridad para las mujeres. Ahí la titular del Ismujeres llamó burócrata mediocre a Jenny del Rincón.

La funcionaria estatal dijo que el coordinador del Cesp sólo aparecía en la prensa, y no coadyuvaba a los esfuerzos para reducir la violencia contra las mujeres.

Ante estas críticas, algunos actores de la vida pública de Sinaloa opinaron al respecto, Merary Villas Sánchez, Diputada Federal por Morena opinó que así como se pusieron de acuerdo para emitir este posicionamiento, las dependencias encargadas de velar por la seguridad de las mujeres deberían expresarse contra la violencia de género.

“Lamento que las mujeres se reúnan o hagan una denuncia tan enérgica en este caso por un tema personalizado y que no se salga con la misma intensidad o haya ausencia de posturas en el caso de los feminicidios, de la violencia”, sentenció.

Por su parte Conzuelo Gutiérrez Gutiérrez, Presidenta del Colectivo de Mujeres Activas Sinaloenses destacó que el Cesp nunca se ha unido en la lucha contra la violencia hacia las mujeres.

“El Consejo Estatal de Seguridad Pública en ningún momento ha generado una solicitud hasta la más alta esfera del mismo consejo, si bien Jenny del Rincón representa a la coordinación ciudadana, hemos pedido nosotros el Consejo, el pleno, quien atienda la violencia contra las mujeres”, compartió.

Dijo también que al igual que Jenny del Rincón, el Gobernador del Estado, Quirino Ordaz Coppel no atendido como se debe la violencia de género desde el Cesp.

“Hay que decirlo el Gobernador es el que preside el Consejo Estatal de Seguridad Pública, Jenny sólo es el coordinador de la coordinación ciudadana y ellos, al interior, al seno de consejo elevan precisamente las peticiones de la ciudadanía, o lo que observan”, señaló.

Alejandra Vellati Pérez coordinadora General del Centro de Justicia para las Mujeres del Sesesp, misma que estuvo presente en la conferencia ayer cuando se criticó al titular del Cesp, señaló que lo importante es trabajar en conjunto, además minimizó las comentarios vertidos hacia Jenny del Rincón.

“Yo creo que aquí lo importante es más que nada la oportunidad que ustedes como los medios nos dieron para dar a conocer a nuestras actividades, aquí no se trata de un confrontamiento, no se trata de quién o no tenga la razón, yo creo que lo importante es ser siempre bien objetivas de que todos los resultados que se están dando desde las instancias que estamos atendiendo el tema de las mujeres”, mencionó.

--¿Llamar mediocre a alguien no es confrontar?

“No, yo creo que no, cuando no estamos utilizando los argumentos, basándose en algo objetivo, yo creo que eso es lo que a veces pues estamos tratando de que se aclare”.

Gonzalo Gómez Flores, Secretario General de Gobierno del Estado negó que la conferencia que dieron los organismos estatales hayan sido orquestadas desde el Ejecutivo, las titulares de cada dependencia lo hicieron por su cuenta, además calificó los comentarios contra Jenny del Rincón como 'opiniones'.

“No de ninguna manera (no hubo línea desde el Ejecutivo), el posicionamiento dentro del ámbito de su responsabilidad y su competencia es lo que hicieron, rindieron un informe de las actividades que están realizando en sus organismos, una expresión para informar a la gente”.

--más que informar fue para atacar un señor en un puesto, llamándolo mediocre.

“son opiniones nada más”.