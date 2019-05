Piden productores intervenciÃ³n del Gobernador para atender problemas del campo con AMLO

APOYOS

Istar Meza

Productores agrícolas toman Palacio de Gobierno y exigen al Gobernador que los atienda y les ayude a resolver los problemas que actualmente enfrenta el sector, que intervenga para que el Presidente Andrés Manuel López Obrador los atienda e intervengan con los industriales.

Ramón Gallegos Araiza, presidente de Campesinos Unidos de Sinaloa dijo que las principales demandas son la comisión de 150 pesos que les quieren cobrar los industriales, y la baja contratación del maíz.

“Que metan en cintura a los industriales y que se acerquen a comprar primeramente la producción del estado de Sinaloa, por eso queremos que se frenen las importaciones del maíz transgénico amarillo o blanco, porque eso es lo que nos está afectando y nos están ahorcando ahorita”, advirtió.

Explicó que el desespero por la baja contratación ha llegado a tal grado que se está firmando el convenio que los industriales piden para que cedan 150 pesos del precio final, para el almacenamiento.

“Nosotros les estamos diciendo que no importa, que lo firmen, nosotros vamos a proteger de que no se les haga ese cobro, ya que hasta que no se liquide se haría el cobro. Pero en la reunión que tuvimos con Víctor Villalobos dijo que el precio objetivo es lleno al productor”, explicó.

Dijo que lo que se quiere es tomar una decisión, por lo que esperan la atención del Gobernador, para que funja como un intermediario para que encabece las quejas de los campesinos, ya que los productores externan que van a la bodega y allá les dicen otra cosa diferente a lo que las autoridades plantean.

“Se amplió el plazo para la validación y la contratación, el problema es que no hay compradores, y al no haber compradores el acopiador no se quiere hacer responsable para la recepción de los documentos y que el productor pueda llegar al ingreso objetivo”, detalló.

Gallegos Araiza dijo que van a hacer todo lo que esté en sus manos para que al productor se le respete y se solucionen las demandas.

“Ya tenemos muy malas experiencias, por eso es que el manifiesto de los productores es que no estamos dispuestos a esperar, alguien tiene que ceder y nosotros ya cedimos, bien o mal se fijo un ingreso objetivo y el acuerdo que se hizo es de hasta 40 días, no más”, advirtió.

Señaló que se está importando mucho maíz de Estados Unidos, que además de ser transgénico es de mala calidad, por lo que una de las demandas es que se detenga la importación, por lo menos hasta que se contrate el maíz sinaloense, que es de una calidad superior.

“Así cómo ellos defienden a sus productores, nosotros también queremos que el Presidente de la República ya nos atienda y sepa el sentir realmente de los productores del estado de Sinaloa, queremos pedirle al Gobernador que nos agende una entrevista con el Presidente, creemos que la información no es la real la que le llega y queremos que de viva voz sepa la situación que estamos pasando los productores de Sinaloa”, señaló.

Atención de funcionarios

El Secretario de Agricultura y Ganadería, Manuel Tarriba Urtuzúastegui y el Subsecretario de Gobierno, Marco Osuna salieron de oficina en el intento de brindar atención a los productores agrícolas, sin embargo, los productores quieren la atención del Gobernador, para que les asegure su intervención ante el Presidente de la República.

A pesar de que los funcionarios de gobierno del estado ofrecieron opciones para buscar una posible solución a las demandas que los llevaron a manifestarse en la explanada del Palacio de Gobierno, los productores se negaron a escuchar las propuestas.

Debido a que el Gobernador se encuentra en la Ciudad de México realizando diferentes gestiones, el subsecretario Marco Osuna planteó como alternativa que los manifestantes fueran atendidos por el secretario General de Gobierno, Gonzalo Gómez Flores; el secretario de Administración y Finanzas, Carlos Ortega Carricarte y el secretario de Agricultura, Manuel Tarriba

“Hay muchas soluciones que están ya disponibles con el Secretario, ustedes pónganle la hora y con mucho gusto se les atiende”, les comentó.

Esta propuesta no fue aceptada y uno de los dirigentes del grupo de Campesinos Unidos de Sinaloa advirtió que ya se tuvo un acercamiento con Manuel Tarriba, pero al ser un problema de instancia Federal, el panorama sigue igual para los campesinos, por eso es que en esta ocasión buscan una intervención de mayor peso.

“Mira Marcos, la opinión de nosotros, más bien nuestra petición es que nos atienda el gobernador, con todo respeto secretario”, refirió el líder agrícola.

Ante la negativa de los productores, los funcionarios optaron por retirarse y dejar la propuesta planteada para que fuera analizada y discutida por los mismos productores.