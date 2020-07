Piden que en Mazatlán se tape socavón provocado por inundaciones en Avenida Cruz Lizárraga

Esa zona es inundable y cada vez que llueve el socavón se va haciendo más grande

Belizario Reyes

Al no tener respuesta en sus gestiones realizadas directamente ante instancias del Ayuntamiento, vecinos pidieron que la Dirección de Obras Públicas tape un socavón que provocaron las inundaciones recientes en una jardinera y debajo de la banqueta oriente de la Avenida Cruz Lizárraga, en la Colonia Palos Prietos.

"Hay riesgo de que alguien caiga, pero no se vaya para adentro, porque no está tan grande la boca, tiene un diámetro de unos 40 a 50 centímetros, pero va profundo pero no va en vertical, hace una vuelta y se metió debajo de la banqueta de la Cruz Lizárraga", expuso el señor Santiago Aguilar Enciso.

"Entonces la banqueta ya tiene como cerca de 60 ó 70 centímetros que está volando en el aire, detenida nada más con la poquita tierra que le queda y las raíces de los árboles que planta el Ayuntamiento, entonces esa banqueta no sé si se pueda romper, esa es una".

Enfatizó que esa zona es inundable y cada vez que llueve el socavón se va haciendo más grande y se está acercando a la pared de su casa y podría haber un daño en la barda tal vez no en días, pero si sigue lloviendo fuerte, si el orificio se sigue haciendo más grande y continúa desfajándose la tierra por dentro, no se sabe qué vaya a provocar en el futuro.

"Es que cada vez que llueve se inunda todo eso", reiteró Aguilar Enciso tanto en entrevista telefónica como en el lugar.

El socavón se produjo en la acera oriente de la avenida en mención, entre Calle Río San Lorenzo, casi esquina con la calle Río Fuerte.

El denunciante recordó que desde el 11 del mes en curso reportó el orificio al Proyección Civil y el personal de esa agrupación acudió al lugar, pero le manifestaron que correspondía realizar los trabajos a la Dirección de Obras Públicas Municipales y acudió a esa instancia dos días después.

De Obras Públicas lo mandaron a Atención Ciudadana, donde le dijeron que lo coordinarían con Obras Públicas para que se diera atención al reporte y le dijeron que al día siguiente acudirían a revisar el orificio, entre otras veces.

"Total que así han pasado cuatro veces y hasta ahorita no han venido a darle curso", reiteró ayer Aguilar Enciso junto con su esposa.

Por ello reiteró su llamado ante este diario para que personal de Obras Públicas Municipales realice los trabajos respectivos para tapar dicho socavón y evitar que se haga más grande y afecte la barda de la casa cercana, propiedad de la persona denunciente.

El espacio donde se encuentra el socavón fue cerrado con cinta de plástico amarilla por personal de Protección Civil desde el 11 del presente mes que acudió a atender el reporte, pero lo que se requiere es que personal de Obras Públicas lo tape definitivamente.