Se enfrenta a la crítica internacional

Piden revocar visa a Pepillo Origel por vacunarse contra el Covid-19 en EU

El presentador de espectáculos viaja a Estados Unidos para vacunarse contra el coronavirus; le llueven críticas en redes y en medios internacionales

Noroeste / Redacción

Juan José Pepillo Origel sigue siendo blanco de críticas tras viajar a Miami, Estados Unidos para vacunarse contra el Covid-19 y responder a los haters con frases de reflexión y hasta catalogarlos como “ignorantes” y “envidiosos”.

Y es que el famoso periodista fue duramente señalado por medios internacionales como “egoísta” -con testimonios de personas que viven en el país y aún no reciben la vacuna-.

Todo comenzó cuando Pepillo Origel compartió el sábado pasado en sus redes sociales que se sentía agradecido por recibir la vacuna contra el Covid-19 en Miami, pues según él, en México “no le ofrecieron esa seguridad” pese a que existe un calendario de aplicación de la vacuna.

Ya vacunado!! Gracias #usa que tristeza que mi país no me brindó esa seguridad!!! 🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/W8o5pMeW4X — Juan José Origel (@Pepillo_Origel) January 24, 2021

Ante la ola de críticas que recibió en sus redes sociales, el conductor tachó a las personas que lo señalaban de “ignorantes” y “envidiosos”. Además, aseguró que desde una aplicación –la cual no mencionó su nombre– fue aceptado para vacunarse.

La prensa internacional también se volcó en su contra. El tabloide Daily Mail, contactó al Departamento de Salud de Florida para saber la razón por la que se le permitió a Pepillo Origel, así como otros famosos, vacunarse contra el Covid-19 pese a que no es estadounidense residente.

“Se desconoce cómo el hombre de 73 años pudo conseguir una cita. Según los informes, había regresado a México el martes…”, se lee en la publicación que también rescató algunas críticas que se hicieron en su contra.

Además de que señaló que el “turismo” de vacunas no está permitido. "El turismo de vacunas no está permitido. Es abominable, la gente no debería volar aquí para vacunarse y salir volando", dijo el cirujano general de Florida, Dr. Scott Rivkees.

New York Post cubrió la nota bajo la siguiente cabeza: “Presentador de televisión mexicano bajo fuego después de ir a Florida para recibir la vacuna Covid”.

En la publicación destacó el testimonio de una madre de familia que vive en el lugar y que aún no recibe la vacuna.

“Soy madre, tengo dos hijos, pago impuestos, estuve trabajando durante toda la pandemia y resulta que los turistas reciben la vacuna. ¡Qué lástima!”.

Piden revocar visa a Pepillo Origel

Un usuario de Twitter criticó a Origel por obtener la escasa vacuna antes que los trabajadores de primera línea. "El mejor ejemplo de egoísmo, ¿de verdad crees que te mereces más la vacuna que los médicos, enfermeras, personal de salud que están luchando contra el Covid?".

Otro usuario, que tiene doble ciudadanía de México y Estados Unidos, pidió al gobierno de Estados Unidos que revoque la visa de turista de Origel.

"Ni siquiera yo, que soy ciudadana estadounidense, me considero con derecho a ir y usar una vacuna que no me corresponde, ante los que tienen derecho y son más vulnerables a contraerla, este tipo debería ser acusado en USA de que le cancelen la visa de turista por ser abusivo. '

"Eres un sinvergüenza en todos los sentidos de la palabra", tuiteó otro usuario. "Lo siento mucho por la gente de Miami que es prioridad y todavía está esperando en la lista".

Algunos cibernautas señalaron que posiblemente Pepillo Origel sería acreedor a una multa de 15 mil dólares, la suspensión de la visa así como no tener derecho a la segunda dosis, sin embargo, las autoridades no hay dicho nada al respecto sobre la sanción solamente informaron que están investigando cómo fue que el conductor de televisión obtuvo acceso a la vacuna.

Origel se defendió de las críticas en su cuenta de Instagram citando a Ghandi: 'El ignorante ataca con la boca, el sabio se defiende con el silencio'.

De acuerdo con el programa Chisme No Like, Juan José Origel también provocó que se tomen medidas injustas contra los migrantes, pues ahora se pedirán papeles para aplicar la vacuna.

Los Ángeles Times reportó a principios de enero de 2021 el llamado “turismo de vacunas”, un fenómeno que se lleva a cabo en Florida, Estados Unidos. Según el medio, varios turistas de Canadá y América Latina viajan a Miami para recibir la vacuna de manera gratuita.

Florida emite nuevas reglas de residencia con el objetivo de disminuir el "turismo de vacunas" de Covid-19

Florida emitió este jueves nuevas directrices de salud en un intento de reducir el “turismo de vacunas” contra el Covid-19 y ahora exige que se administren únicamente a los residentes permanentes o temporales.

El director general de Sanidad del estado, el Dr. Scott Rivkees, firmó un aviso de salud pública en el que prioriza a los residentes de Florida para las vacunas, días después de que el gobernador Ron DeSantis dijera públicamente que las vacunas deben reservarse para aquellos que residen a tiempo completo a parcial en el estado del Sol.

“Solo estamos aplicando (vacunas) para los residentes de Florida”, dijo DeSantis el martes en Cape Coral.

“Debes vivir aquí a tiempo completo o al menos a tiempo parcial”, agregó.

En otra conferencia de prensa en Rockledge el martes, DeSantis hizo una distinción entre quienes viven en Florida durante los meses de invierno (conocidos como snowbirds) y aquellos que van simplementente para intentar recibir la vacuna.

“Ahora tenemos residentes de tiempo parcial que están aquí todo el invierno», dijo.

“Van a los médicos aquí o lo que sea, está bien. Lo que no queremos son los turistas, los extranjeros. Queremos poner en primer lugar a las personas mayores, pero obviamente queremos poner primero en la fila a las personas que viven aquí”, agregó.

El cambio se produjo después de se informara en las noticias que algunos no floridanos, incluidas personas que tienen una segunda residencia en Florida, artistas y varios argentinos adinerados, habían viajado al estado para vacunarse.

Hasta el 19 de enero, Florida había vacunado a más de 39 mil personas que residen fuera del estado. La cifra incluye a más de mil que ya han recibido las dos dosis recomendadas, según datos del Departamento de Salud de Florida. Eso representa aproximadamente el 3.5% de los 1.12 millones de personas que han sido vacunadas en Florida. Los datos del estado no diferencian entre turistas y residentes a tiempo parcial.

Factores que explican el ‘turismo de vacunas’ en Florida

Las revelaciones generaron frustración entre los floridanos que no pudieron vacunarse, que se ven obligados a esperar en colas de varias horas o que se encuentran con sitios web confusos o con problemas. Sin embargo, este tema no es específico de Florida. El turismo de vacunas es el resultado de algunos factores clave: la escasez de vacunas en comparación con la demanda, el comienzo desorganizado de la aplicación de las inyecciones y la falta de una guía federal consistente, que ha hecho que haya diferencias en la disponibilidad de vacunas entre estados e incluso entre condados.