Piden transportistas prórroga a la SCT - Noroeste

PROTESTA

Piden transportistas prórroga a la SCT

Permanecen con sus camiones en Las Brisas, como medida de presión; solicitarán más tiempo para la aplicación de las nuevas disposiciones de la norma 012

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ Transportistas de carga del Servicio Público Federal extendieron su manifestación a la altura de Las Brisas, pero acordaron ya un encuentro con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en la que solicitarán una prórroga para la aplicación de las nuevas disposiciones de la Norma 012.

Rigoberto López González, presidente de la Unión de Transportistas de Carga de Sinaloa, dijo que hay la promesa de que posiblemente entre hoy y mañana tengan una reunión para hacer un planteamiento de la problemática, a ver si llegan a un acuerdo o de perdida que les den una tregua para seguir trabajando.

“Si no pueden quitarnos unas restricciones que vienen ahí, que no tiene nada qué ver con seguridad, de perdida que nos den plazo para nosotros demostrarles con argumentos técnicos que no tiene nada que ver esos puntos donde estamos atorados y para eso pedimos una tregua que nos dé chance de cambiar o demostrarle que no tiene nada que ver con seguridad”, expresó.

Las disposiciones contenidas en la Norma 012-SCT-2-2017 obliga a los transportistas con unidades de doble remolque a tener suspensión neumática, frenos ABS, GPS, motor electrónico de 450 caballos de fuerza, mil 650 libras de torque, diferenciales de 46 mil libras, entre otras cosas, dijo.

Pero, además, los permisionarios con unidades de doble remolque deben de tramitar un engomado que será el que valide que cubren todos los requerimientos para poder circular por carreteras federales; sin embargo, solo hay cinco centros en todo el país donde se expide ese documento.

“El 26 de febrero salieron los lineamientos, que es la mecánica a seguir para la obtención del permiso para explotar el servicio público con doble articulado, cuando salió la publicación se abrieron cinco centros para que los transportistas que se dedican al doble articulado tramitaran sus permisos, esto fue Chiapas, México, Guadalajara, Monterrey y Mexicali, pero son insuficientes, un pequeño número nada más de permisionarios que se dedican al doble remolque pudieron tramitar ese permiso”, lamentó.

En Sinaloa, detalló el dirigente de Utracasin, son alrededor de 2 mil 500 unidades de doble articulación, de las cuales alrededor de la mitad no cumple con las disposiciones que exige la SCT y de los que cumplen, alrededor del 10 por ciento ha tramitado el engomado.

En caso de que en el diálogo que sostengan con las autoridades federales no tengan respuestas favorables, ya están pensando en realizar una caravana de más de 100 camiones hacia la Ciudad de México para trasladar la manifestación a la capital del país, aseveró.