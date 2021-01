Piden vecinos del Cerro del Vigía de Mazatlán detener construcción de torre

Los vecinos consideran que el proyecto puede afectar considerablemente sus viviendas con el uso de explosivos y la destrucción inevitable de una parte del cerro

Netzahualcóyotl Ceballos

Vecinos del Cerro del Vigía dieron un rotundo "no" a la construcción de una torre de condominios en las mismas faldas del cerro.

Y es que según creen, el proyecto puede afectar considerablemente sus viviendas con el uso de explosivos y la destrucción inevitable de una parte del cerro donde están asentadas las casas.

"Claro que está mal, no necesitamos ser especialistas para saber que está mal, es lógico que ahí no se puede construir porque se van a tener que comer una parte del cerro, y los que estamos arriba, pues seguramente vamos a tener consecuencias", explicó uno de los vecinos, quien prefirió omitir su nombre.

Uno más de los vecinos aseguró que el vecindario del Cerro del Vigía se organiza para protestar por lo que consideran una amenaza para su patrimonio, especialmente en un cerro que sufre de constantes desprendimientos de rocas.

"Si te fijas, cada vez que llueve se ven rocas en la calle, es porque siempre se están desprendiendo, y ahora, imagínate que le quiten al cerro más y más partes para construir departamentos... Nosotros estamos arriba, pero lo que ellos quieren hacer es romper desde abajo", comentó.

Entrevistada sobre el tema, la directora de Ecología del Ayuntamiento de Mazatlán, Lourdes San Juan Gallardo, expuso que su dependencia queda fuera de la posibilidad de frenar la obra que inició el miércoles de la semana pasada.

Explicó que los desarrolladores tienen permiso desde 2018 por parte del Gobierno municipal.

"Este proyecto no es nuevo, creo que desde 2018 o antes se les dio el permiso, vimos la complejidad de este asunto. Es una propiedad privada. No me explico cómo", manifestó vía telefónica.

"Nosotros como Municipio, como Ecología, no tengo ninguna atribución para oponerme porque la construcción es en un espacio privado, es un problema complejo pero Ecología no tiene la atribución de aprobar o no la factibilidad de la construcción".