PIDS miente, no hay adeudo y el Centro de Alto Rendimiento de Boxeo no cierra: IMDA

Felipe Juárez Soto señaló que el anterior convenio con las instituciones deportivas para financiar el CARB no fue renovado por la actual administración municipal

LOS MOCHIS._ El director del Instituto Municipal del Deporte de Ahome negó que el Centro de Alto Rendimiento de Boxeo vaya a dejar de operar, y desmintió que haya algún incumplimiento de convenio por parte del Ayuntamiento.

Felipe Juárez Soto señaló que el anterior convenio con el Patronato Impulsor del Deporte Sinaloense y el Instituto Sinaloense del Deporte y Cultura Física para financiar el CARB no fue renovado por la actual administración municipal, presidida por Manuel Guillermo Chapman, por lo que no hay tal adeudo de 2 millones y medio de pesos como denunció hace unos días el director del PIDS, Carlos Morán.

"No hay ningún convenio firmado, el Municipio no firmó ningún convenio con el PIDS. Carlos Morán está faltando a la verdad, no es correcto lo que él argumenta, que hay un convenio y se debe un dinero, es totalmente falso", aseveró.

Aunque el funcionario dijo desconocer las causas por las que no se renovó el convenio, argumentando que esa negociacion era directamente con Presidencia.

Además, Juárez Soto aseguró que no habrá un cierre de operaciones del CARB, sino un cambio de administración, apuntando que no es facultad del PIDS administrar un Centro como este, aunque, dijo, aún falta definir bajo cargo de qué institución quedaría.

"Se cambia la administración, no es hablar de un cierre, es algo que confunde a la gente. Si mi Presidente Municipal me lo pide, por supuesto que nosotros le entramos. Tal vez no igual, porque no podríamos mantener un alejamiento de deportistas foráneos, que es en lo que más se gasta en el Centro de Alto Rendimiento, pero si eso sucede, yo ya plantearía en Cabildo que se dé un presupuesto para mantenerlo en buenas condiciones", expuso.

"El Presidente (Chapman) me dijo que él estaba con toda la disposición de que eso no parara. Y a los deportistas que están por ahí entrenando: si deciden entregarlo, y nos lo entregan al Instituto Municipal del Deporte, tengan por seguro que va a seguir funcionando; no se va a cerrar", agregó.

Adelantó que para financiar la operación del CARB, se buscará un 'entendimiento' con el ISDE, quizás buscar convenios con otros municipios, o hasta buscar bajar recursos federales a través de la Comisión Nacional de Boxeo.

Cuestionado sobre si veía tintes políticos en los señalamientos de Carlos Morán, consideró que el deporte no debe verse afectado por cuestiones políticas.

Lamentó las declaraciones 'sin razón' del director del PIDS, y aún más sus precipitadas acciones, pues al ordenar el cierre abrupto del CARB, dejó en la calle a los jóvenes que estaban internados, y se les tuvo que dar alojamiento.