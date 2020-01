Pieles Rojas de Washington oficializan a Ron Rivera como su nuevo entrenador

WASHINGTON._ Los Redskins de Washington anunciaron este miércoles la contratación del puertorriqueño Ron Rivera como su nuevo entrenador en jefe.

El equipo también dio a conocer el fichaje de otro hispano, Jack Del Río, exentrenador en jefe de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), como su nuevo coordinador defensivo.

"Después de varias reuniones con el entrenador Rivera, estaba claro que él es la persona adecuada para devolver el fútbol ganador a Washington, DC", declaró el dueño de los Redskins, Dan Snyder, en un comunicado oficial. "Es ampliamente respetado en la liga como un hombre de gran integridad y ha demostrado ser uno de los mejores entrenadores del país".

