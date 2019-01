Piensan que ellos son los patrones, pero el patrÃ³n es el Ayuntamiento: Alcalde de CuliacÃ¡n a sindicato

Piensan que ellos son los patrones, pero el patrón es el Ayuntamiento: Alcalde de Culiacán a sindicato

Quien decide a quién se pone o quita de los puestos en la administración es el Municipio, afirma Jesús Estrada Ferreiro

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ El sindicato piensa que ellos mandan y son los patrones de los trabajadores de la función pública en Culiacán, pero se equivocan, el patrón es el Ayuntamiento, sentenció Jesús Estrada Ferreiro.

El Alcalde de Culiacán compartió que ayer realizó una visita al taller de la capital sinaloense con la intención de hacer cambios en el lugar.

Ahí algunos empleados sindicalizados se resistieron a estos movimientos y le hablaron a David Alarid, líder del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán para que detuviera los cambios.

Sin embargo, el presidente municipal no cedió, y argumentó que el sindicato está acostumbrado a hacer lo que ellos quieran, pero ahora es otra administración y quien manda y pone orden es el Ayuntamiento.

"Lo cierto es que lo que están pensando ellos es que el patrón de los trabajadores es el sindicato, y no, están equivocados, el patrón es el Ayuntamiento; el sindicato no tiene facultades para dar órdenes de dónde van a trabajar, ni cómo van a trabajar, el sindicato es una institución que defiende los derechos de los trabajadores, o se supone que para eso es, no para que dé órdenes y distribuya trabajo, eso lo hacemos nosotros", afirmó.

"Hacían lo que querían, hoy que tienen una persona que pone orden y que trabaja y que organiza, no están conformes, pero no son todos, la mayor parte de los trabajadores sí está de acuerdo con el nuevo jefe del taller, están de acuerdo con trabajar, pero hay ciertas presiones, de ciertas personas ahí, personas que manipulan todo", sostuvo.

Actualmente el taller municipal cuenta con 74 empleados; para Estrada Ferreiro, el lugar bien podría funcionar con la mitad de ellos, ya que hay demasiadas personas que están sin hacer nada.

El Presidente Municipal les dejó en claro a los sindicalizados que en esta administración se viene a trabajar, y que no reparará en realizar indemnizaciones si ve a personas que no tienen la intención de acatarse a laborar.

"Yo les dije, y lo voy a repetir hoy; tres opciones, o se ponen a trabajar coordinadamente; la segunda es, los reubicamos y la tercera es los indemnizamos. Alguien me dijo 'es que somos de base', no importa, también los indemnizo", aseveró.

"Se va a hacer lo que digamos nosotros como autoridad, como patrones, no lo que diga el sindicato... o sea, si todo el mundo es supervisor, quién va a trabajar, eso es algo absurdo completamente", señaló.

--¿Hay más supervisores que empleados ahí?

"Sí, hay puros generales, no hay tropa".

Estrada Ferreiro comentó que el sindicato no se debe entrometer en nada que no sea la defensa de sus trabajadores, las asignaciones de a dónde se va cada trabajador le competen únicamente al Ayuntamiento.

"Las personas que contratemos ahí en el taller es problema nuestro, no es de él, el sindicato no tiene mando ahí, el sindicato es para vigilar que sus trabajadores sean respetados sus derechos, pero las oficinas son del Ayuntamiento, son del pueblo, las oficinas las van a ocupar los que queramos nosotros, no los que quieran ellos, ya está bueno de tantas imposiciones, yo no soy de los de antes, estamos ahora en una nueva etapa", subrayó.