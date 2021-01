Pierde María Raquel todo en un incendio en Mazatlán

Por segunda ocasión en menos de un mes, arde la casa de la vecina de la invasión Bugambilias

Alma Soto

Hace dos noches, María Raquel Díaz Lozano dormía profundamente cuando los gritos de su vecina la despertaron. Su pequeña casa, construida con láminas de cartón y madera ardía en llamas.

Despertó justo a tiempo de huir y no tener el mismo destino de sus pertenencias, que quedaron reducidas a cenizas.

Es su hija, Perla, quien comentó que es la segunda ocasión en menos de un mes que la casa de su madre se incendió. La primera vez lograron sofocar las llamas cuando aún no había sufrido tanto daño, en esa ocasión no fue así, la pérdida fue total.

“Gracias a Dios hemos recibido mucha ayuda, vino personal de Parques y Jardines a levantar todo el escombro, en la Dirección de Bienestar y Desarrollo Social le van a dar láminas a mi mamá para que por lo pronto levante un cuartito, una fundación le trajo ropa, la vecina le está dando sus alimentos y le brindó asilo, a todos les agradecemos”, expresó.

En el terreno ya no hay restos de nada. Los objetos quemados en las dos casas siniestradas, se dice que el incendio inició con los vecinos de María Raquel, quienes no se han presentado, ya no están por ningún lado.

Pero Perla muestra las fotografías en las que se aprecian los restos de una lavadora y otros enseres del hogar.

“Mi mamá perdió todo en el incendio, hasta sus documentos”, manifestó.

APOYO

Usted puede ayudar a María Raquel Díaz Lozano puede hacerlos donándole ropa, enseres de cocina, electrodomésticos, muebles, láminas de cartón o materiales de construcción para que nuevamente levante su casa.

Su domicilio es Calle José Luis Cuevas, Invasión Bugambilias.