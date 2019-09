Pink Floyd reÃºne material inÃ©dito en The later years

Pink Floyd reúne material inédito en The later years

La colección, remasterizada en formato 5.1 por David Gilmour y Andy Jackson, reúne tres discos de estudio del grupo británico

Noroeste / Redacción

MADRID._ El próximo 29 de noviembre saldrá al mercado The later years, un conjunto de 18 discos que recoge el material creado por la banda Pink Floyd a partir de 1987, con 13 horas de audio e imágenes inéditas.

La colección, remasterizada en formato 5.1 por David Gilmour y Andy Jackson, reúne tres discos de estudio del grupo británico: A momentary lapse of reason, The division bell y The endless river, así como dos álbumes en vivo, Delicate sound of thunder y Pulse, publicó eloccidental.com.

Materiales extras como el concierto celebrado en Venecia en 1989, que tuvo lugar en un escenario flotante frente a la Plaza de San Marcos, la película inédita The endless river y la última presentación en vivo de David Gilmour, Nick Mason y Richard Wright juntos en el concierto homenaje a Syd Barrett en The Barbican el 10 de mayo de 2007.

Completan la antología de 18 discos (5 CD, 6 Blu-Rays, 5 DVD y 2 singles). Se editará una versión reducida con una selección de su contenido en formato 2LP y 1CD.