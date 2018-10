Pintan mural con rostros de desaparecidos en CuliacÃ¡n

Pintan mural con rostros de desaparecidos en Culiacán

Como parte del Proyecto Resiliencia, el artista Dante Aguilar crea el mural En Defensa de la Memoria sobre pared de Noroeste

Valeria Ortega

CULIACÁN.- Martin Guadalupe Camacho tenía 26 años cuando desapareció, el 6 de junio del 2013. Era arquitecto de profesión y apenas comenzaba sus proyectos de vida que eran disfrutar su carrera y construir un futuro. Esos sueños desaparecieron con él y su mamá Eva Luz Llanes emprendió una búsqueda para encontrarlo pero hasta el momento no hay rastros de él.

Jesús Cutberto Martínez tiene 5 meses y 23 días de desaparecido. Dejó una esposa y 4 hijos que quedaron sin la figura paterna, además de sus planes de estudio y superación que no pudo realizar. Estar sin él, relató su esposa Martha Vega, es duro, pues los planes de envejecer y crear una familia juntos también desaparecieron.

Sus rostros formaran parte del mural "En Defensa de la Memoria", que el artista Dante Aguilar comenzó a pintar sobre la fachada de Noroeste, cuya temática será los rostros de desaparecidos, como parte del Proyecto Resiliencia que contribuye a construir la paz en las entidades, organizado por la Junta de Asistencia Privada, Periódico Noroeste y la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado.

En total se pintarán 30 rostros para denunciar la impunidad e injusticia por los casos de desaparición forzada en Sinaloa, así como un llamado a las autoridades a cumplir con la parte que les corresponde, la de velar por la seguridad y justicia de los ciudadanos.

"Cada uno representa una silla vacía, un padre que no puede abrazar a su hijo, un hijo que no puede abrazar a su madre, tenemos el rostro de una mujer que ahorita se va a plasmar y pues es una mujer que no puede ver a su madre", expresó María Isabel Cruz Bernal, presidenta de Sabuesas Guerreras.

Señaló que a pesar de que son miles de desaparecidos en el estado de Sinaloa, son más de 130 rostros los que planean pintar en otros dos murales de Culiacán, como exigencia a las autoridades y sensibilización a los ciudadanos sobre el tema de las desapariciones tanto en el estado como en México.

"Estamos pidiendo que se sencibilicen porque no son los únicos rostros que se van a pintar", comentó Cruz Bernal.

"Si tienen un desaparecido que griten fuerte, fuerte, fuerte y pues que se unan para ser más, entre más seamos más fuerte vamos a gritar", expresó.