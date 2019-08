â€˜Piojoâ€™ culpa a la mala planeaciÃ³n de la Liga MX por plaga de lesiones en AmÃ©rica

FUTBOL

‘Piojo’ culpa a la mala planeación de la Liga MX por plaga de lesiones en América

Andrés Ibargüen tiene un pequeño desgarre y no jugará ante Pachuca este martes

Noroeste / Redacción

En América no cesan las malas noticias en cuanto a lesiones se refiere, toda vez que Miguel Herrera confirmó este lunes que a Giovani dos Santos aún le faltan dos semanas más para recuperarse de sus problemas musculares y a Nicolás Benedetti prácticamente un mes.

El técnico azulcrema reconoció que en parte es su culpa por querer forzar a Giovani tras la fractura de Nicolás Castillo, aparte del tema muscular que aqueja al colombiano. Por otra parte, señaló que Andrés Ibärguen tiene un pequeño desgarre, por lo que está descartado ante Xolos, mientras que Renato Ibarra no estará al menos de inicio ante los fronterizos al presentar un golpe.

“Después de nueve meses de no jugar, se trabajó con él (con Gio); ahí es parte mi culpa por acelerarlo por la lesión de Nico (Castillo), el otro Nico (Benedetti) hace gran pretemporada y cuando lo metes al futbol es normal que cubras la pierna lastimada (la que se fracturó el quinto metatarsiano) y carga a la otra.

“Pero vienen lesiones y gente que no quiere estar en el plantel, forzas a Gio y a Nico; Nico se desgarra y Gio tiene una contractura, no queremos que caiga en desgarre. Lo de Gio serán dos semanas, lo de Nico tres semanas, casi un mes, después viene lo de Ibarguen, sale un desgarre pequeño en su resonancia, hemos tratado de mediar y le hemos cargado la mano a todos, Renato trae un golpe, quizá lo descansemos, que no inicie, vamos a ver cómo se siente mañana (hoy)”.

Por ende, la alineación de América para el juego ante Pachuca será con Guillermo Ochoa en la portería, Carlos Vargas y Paul Aguilar en las laterales, mientras que la pareja de centrales será compuesta por Emanuel Aguilera y Bruno Valdez. En el mediocampo estará Guido Rodríguez acompañado de Leonel López y Fernando González; como volantes irán Jorge Sánchez y Sebastián Córdova, mientras que el punta será Roger Martínez.

Cuestionado sobre el porqué de tantas lesiones, Miguel Herrera dejó en claro que no fue por un mal trabajo físico encabezado por el preparador Giber Becerra, sino lo achacó a que aunado a las salidas de varios jugadores y lesiones desafortunadas, América ha sido parte de una mala planeación de calendario por parte de la Liga MX, al introducir la Leagues Cup, la Campeones Cup y no darle descanso a los equipos involucrados.

“Con tanta ausencia, tantos viajes, me parece que esta parte de meter torneos nuevos a la Liga mexicana y aquí debo repartir culpas: si Cruz Azul, Tigres y nosotros, que jugamos la Campeones de Campeones, después la Leagues Cup, la Campeones Cup, pudieron haber metido al América de descanso en estas semanas.

“Si se organiza mejor (la Liga MX), pudieron haber metido los descansos a los equipos en estas fechas donde nos han hecho viajar. Hemos tenido mala suerte, el viaje a Monterrey se convirtió en cuatro horas por el clima, son circunstancias del clima y desafortunadas pero se acumulan. El descanso nos lo van a dar la última jornada y al contrario, eso no nos ayuda, eso habría venido bien ahorita a Tigres, a Cruz Azul y al América”.

MARTES 27 DE AGOSTO

Atlas vs. Tigres

18:00 Horas

San Luis vs. Morelia

18:00 Horas

Veracruz vs. Querétaro

18:00 Horas

América vs. Pachuca

20:00 Horas