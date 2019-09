PiquÃ© y yo nunca hemos sido una pareja tradicional: Shakira

Piqué y yo nunca hemos sido una pareja tradicional: Shakira

En una reciente entrevista, la cantante colombiana se atrevió a dar más detalles sobre su vida con el catalán

Noroeste / Redacción

Shakira y Gerard Piqué se han convertido una de las parejas más estables del medio artístico y futbolístico.

Shakira suele ser muy puntual cuando de su relación con el futbolista español Gerard Piqué y con quien tiene dos hijos, Milan y Sasha. Sin embargo, en una reciente entrevista, la colombiana se atrevió a dar más detalles sobre su vida con el catalán, citó larepublica.pe.

La intérprete de “Waka waka” conversó con la revista del diario argentino Clarín, y se mostró más abierta de lo normal en cuanto a su vida privada.

Shakira sorprendió al confesar que tanto ella como Gerard Piqué no llevan una relación normal, debido a la fama.

“Nunca hemos sido una pareja tradicional. No es que tengamos un acuerdo escrito en el que nos repartimos las tareas, pero los dos somos padres muy involucrados y nos vamos manejando como podemos, apoyándonos mutuamente y también mucho en nuestras familias”, explicó la colombiana.

Asimismo, Shakira confesó que es muy complicado cuando los compromisos los mantienen un poco alejados de sus dos hijos. No obstante, aseguró que siempre buscan la manera de mantener el contacto.

“No sabemos otra manera de hacerlo. A veces es difícil cuando uno no puede ver a los niños un mes o más. Es duro, pero hacemos muchas llamadas por FaceTime, así que estamos en constante comunicación, y eso ayuda”, agregó.

Por otra parte, Shakira habló sobre sus inicios en la industria musical. Ella contó que no la tuvo nada fácil por su condición de mujer.

“El principal obstáculo que logré enfrentar en mi carrera fue ser mujer en esta industria. En aquella época entonces no estaba tan democratizada la publicidad, no tenías una plataforma para ir compartiendo tu música vía Internet y que llegara a varios países a la vez. A mí me tocó tomar la mochila e ir tocando puertas, y por cada una que me abrían, diez más se me cerraban en la cara”, contó.

¿Cuánto tiempo de relación llevan Shakira y Gerard Piqué?

Shakira y Gerard Piqué se conocieron durante la grabación del video “Waka waka”, tema oficial del Mundial Fifa del 2010. A los pocos meses, la cantante usó sus redes sociales para oficializar la relación con el futbolista.