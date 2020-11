Piratas de Pittsburgh se desprenden de Trevor Williams y José Osuna

PITTSBURGH._ Cuando Trevor Williams vio el viernes que lo estaba llamando por teléfono el gerente general de los Piratas de Pittsbugrh, Ben Cherington, se imaginaba la razón.

Así que Williams no se sorprendió cuando Cherington le informó que sería designado para asignación. Williams ha tenido problemas de lesiones e inconsistencias en las últimas dos temporadas, y los Piratas necesitaban el puesto en el roster para proteger a sus prospectos del Draft de Regla 5.

Los Piratas cortaron vínculos también con el jardinero/infielder venezolano, José Osuna, para abrirle espacio al infielder y prospecto dominicano Rodolfo Castro y al lanzador derecho Max Kranick. Es probable que Osuna busque nuevas oportunidades en Asia, según dijo Cherington.

Williams terminó con récord de 14-10 y efectividad de 3.11 en el 2018, pero su recta perdió efectividad en las últimas dos temporadas, especialmente cuando una lesión en el oblicuo afecto su campaña del 2019. En sus últimas 37 aperturas ha tenido efectividad de 5.60 y WHIP de 1.46.

Por su parte, Osuna tuvo problemas en afianzarse con un puesto en Pittsburgh desde que debutó en el 2017. El venezolano sirvió mejor como un bateador emergente con poder, pero fue un puesto menos necesitado al existir la figura de bateador designado el año pasado en la Liga Nacional. El interés de Osuna de jugar en el extranjero ayudó a la decisión de los Piratas.

