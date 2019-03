Pirru Espinoza, hace de la mÃºsica su proyecto de vida

Pirru Espinoza, hace de la música su proyecto de vida

Ofrece el compositor y cantante guasavense su música de producción personal a través de las redes sociales

Dantiela Mendoza

Con un legajo de más de cien canciones de autoría bajo el brazo, el sinaloense Pirru Espinoza ha sacado a la luz “Equipaje”, una canción de amor, de agradecimiento y de esperanza con la que busca conquistar el género campirano, donde ha encontrado el ritmo ideal para sus letras líricas.

“Tengo muchos amigos en la música porque me gusta mucho la música, tengo muchos años haciendo música, pero una carrera artística de manera profesional apenas la estoy empezando, ya que yo tengo una profesión y un negocio propio que desarrollo, pero finalmente me decidí a grabar mis canciones”, comenta el cantautor nacido en La Brecha, Guasave.

Diseñador Gráfico de formación profesional y con una micro empresa, Pirru Espinoza reconoce que incursionar en el medio artístico está muy difícil, ya que en estos momentos hay muchas personas con talento e inquietudes por la música, sin embargo su propuesta es un proyecto personal en el que ha tenido el apoyo de muchos amigos que ya están en el medio, a quienes de manera circunstancial o no planeada ha hecho a lo largo de la vida.

“Siempre me ha gustado la música, empecé a cantar en la preparatoria, pero fue hasta ya que tuve la oportunidad de financiar y patrocinarme yo mismo las grabaciones de los temas que lo tomé en serio. Empecé con banda, luego probé con norteño y acabo de hacer lo último con campirano, que es una variación del norteño, la canción se llama ‘Equipaje’, es de mi autoría y ya está disponible en Spotify”, expresa.

La propuesta musical de Pirru Espinoza se basa en experiencias propias de la vida, sobre todo en el amor, ya que se considera un hombre que ha tenido muchas vivencias en ese ámbito.

“Hermoso final”, “La prima”, “Más que tu marido”, “Te amo y te odio”, son temas que hablan de diferentes momentos de su vida o situaciones con las que ha tenido que lidiar.

“No me gusta escribir canciones de odio o que denigren a las personas, son más bien reflexiones sobre lo que vivo. Por ejemplo, la canción de ‘La prima’, que grabé con banda, viene de una situación que viví con una ex-novia. Un día fui a una reunión acompañado de una amiga y allá me encontré con la prima de mi novia y sus amigas, pues ellas de inmediato le fueron con el chisme de que yo andaba con otra, claro que no andaba con otra, como dicen, era una amiga, y esto se plasma en la canción”, comenta.

En estos momentos, Pirru Espinoza está concentrando su esfuerzo en la selección de temas para la elaboración de su primer disco de estudio, con apoyo de amigos como Tony Espinoza y Hernán Sillas, con quienes ha realizado trabajos anteriores con excelentes resultados en la producción musical.

“Tengo más de 100 canciones terminadas y otro tanto más en proceso, pero siento que necesito empezar a abrirme a colaboraciones, porque siempre es bueno tener el apoyo de alguien más y lograr algo mejor. Estoy abierto a mostrar mi trabajo”, añade el cantante.

