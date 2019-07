BEISBOL

Pítcher mazatleco José Luis Urquidy debuta este martes 2 de julio en Grandes Ligas

El lanzador de Venados de Mazatlán abrirá por los Astros de Houston; será el quinto porteño en llegar al Big Show

Noroeste / Redacción

El pítcher mazatleco José Luis Urquidy, de 24 años de edad, se convertirá este martes en el mexicano 128 en hacer su debut en el mejor béisbol del mundo, y lo hará con la organización con la cual ha venido trabajando y llevando un proceso de desarrollo, los Astros de Houston.

La cita será este martes 2 de julio en el Coors Field de Colorado donde a las 18:10 horas de Sinaloa, cuando el mexicano saltará a la loma para enfrentar a los Rockies en el 1er. juego de la serie.

“Fue algo rápido, se les lesionó un pítcher, se acomodaron las cosas para que me llamaran, necesitaban un abridor para el martes y me dieron la oportunidad de debutar ese día. Yo y otros peloteros latinos ya sabíamos que iba a subir (a MLB), pero al final del último juego no me dijeron nada. Llegué al departamento, estaba cenando y me llamó el mánager, fue entonces cuando me felicitó y explicó todo”, Urquidy describe el momento de la llamada al Gran Show.

En este 2019, Urquidy pasó por las sucursales Doble A y Triple A del equipo campeón en 2017. Con los Round Rock Express (Triple A), dejó los siguientes números: marca de 3-1 con 2.89 de efectividad en 8 juegos (7 de ellos como abridor), trabajó 43.2 entradas, permitió 32 imparables, 14 carreras limpias, 10 bases por bola y ponchó a 64 rivales.

Hablando con el lanzador sobre el cumplir un sueño y lo que significa, respondió: “Me sentía más nervioso en el spring training, porque era la primera vez que les iba a lanzar a los grandes. Ahora siento que voy a lanzar otro juego, el que me toca. Voy a hacer mi rutina normal que al final es lo que me ha estado funcionando, estoy tranquilo porque se lo que tengo que hacer” concluyó.

Desde hace algunos días, el mazatleco tenía idea de las intenciones de los Astros cuando lo pusieron a probar suerte con el madero en la caja de bateo: “Me pusieron a batear ayer y antier, porque era probable que subiera en estos días, entonces le pregunté a Roberto Osuna “¿qué has escuchado allá?” y él me dijo: “tú estate listo para cualquier cosa, vas a ver que te vamos a ver por acá pronto”.

En la Temporada Caliente.mx 2018-2019 de la Liga Mexicana del Pacífico, Urquidy, quien fungió como el As en la rotación de los Venados de Mazatlán, en 6 aperturas dejó un registro de: 2-3, 4.50 PCL, 26.0 EL, 22 H, 3 BB y 34K.

José Luis se unirá al “Chile” Gómez (1935), “Charolito” Orta (1972), “Chaflán” López (1976), y Walter Silva (2009) como el 5to. mazatleco en llegar a las Grandes Ligas.

Después de 4 años en las Menores, el porteño se convertirá en el pelotero mexicano número 19 en aparecer este 2019 en las Grandes Ligas. Se unirá a: Héctor Velázquez (BOS), Julio Urías (LAD), Alex Verdugo (LAD), Sergio Romo (MIA), Luis Cessa (NYY), Joakim Soria (OAK), Marco Estrada (OAK), Oliver Pérez (CLE), Giovanny Gallegos (STL), Gerardo Reyes (SD), Luis Urías (SD), Manny Bañuelos (CHW), y quien será su compañero de equipo, Roberto Osuna (HOU).

LOS OTROS MAZATLECOS QUE LLEGARON A GRANDES LIGAS

José Luis Gómez

Jorge Orta

Carlos López

Walter Silva