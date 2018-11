Pittsburgh Steelers vence a Baltimore Ravens y siguen en la cima de la AFC Norte

Se impone por marcador de 23-16 en la Semana 9 de la NFL

Noroeste / Redacción

Los Pittsburgh Steelers permanecieron en el primer lugar en la AFC Norte luego de derrotar a los Baltimore Ravens, 23-16, en otra dura batalla entre estos equipos, en la Semana 9 de la NFL.

La victoria es la tercera victoria consecutiva de los Steelers, mejorando su récord a 5-2-1 en la temporada.

“Los Ravens estaban jugando con mucha resolución. Es genial obtener las victorias de visitantes de la AFC Norte en esas circunstancias. No fuimos perfectos por ningún tramo. Me encanta el espíritu y la competitividad del grupo. Muy agradecido de salir de aquí con una victoria. No tenemos mucho tiempo para absorberlo. Tenemos que hacer la transición rápidamente. Tenemos juego jueves por la noche. Abrazamos ese desafío. Nos prepararemos rápidamente para seguir adelante”, dijo el entrenador Mike Tomlin.

La victoria no llegó sin un momento de angustia cuando Za’Darius Smith fue tacleado por Ben Roethlisberger después de un revuelo y quedó tendido en el campo durante un periodo prolongado de tiempo. Sin embargo, Roethlisberger se perdió solo una jugada, y regresó rápidamente después de que sólo fuera el viento el que lo derribara.

“Lo estoy haciendo bien. Pensé que había muerto por un segundo”, dijo Roethlisberger. “Por suerte sólo era el viento. Es un tipo grande el que cae sobre ti. Tuve que tomar un rápido respiro. Estoy bien. Me siento como un típico juego posterior a los Steelers-Ravens, simplemente me alegro de haber conseguido la victoria”.

Roethlisberger completó 28 de 47 pases para 270 yardas y dos anotaciones, mientras que James Conner tuvo su cuarta ganancia consecutiva de 100 yardas, llevando el balón 24 veces para 107 yardas. También tuvo siete recepciones para 56 yardas y un touchdown.

Segundo touchdown por tierra de la temporada de Ben Roethlisberger 🔥 pic.twitter.com/y2pZcIy3HP — Steelers en Español (@acereros) 4 de noviembre de 2018

La defensa permitió sólo 61 yardas por tierra y 209 yardas en el aire.

RESULTADOS

Bears 41

Bills 9

Chiefs 37

Browns 21

Jets 6

Dolphins 13

Lions 9

Vikings 24

Falcons 38

Redskins 14

Buccaneers 28

Panthers 42

Steelers 23

Ravens 16

(Con información de Steelers.com)