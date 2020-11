FUTBOL AMERICANO

Pittsburgh va 9-0, pensando en temporada invicta NFL

En la temporada sigue habiendo un solo invicto que son los Steelers, que este domingo le dieron una "madrina" inolvidable a los Cincinnati Bengals

Noroeste / Redacción

PITTSBURGH._ Es una gran rivalidad, pero prácticamente siempre es el mismo resultado. Los Pittsburgh Steelers le pusieron una felpa de 36-10 a los Cincinnati Bengals, en lo que fue la primera vez que el novato #1 del Draft, Joe Burrow, enfrentó a la Cortina de Acero, que lo dejó como calcomanía en el emparrillado hasta el cansancio.

Nunca hubo partido porque la primera vez que los Bengals tocaron el ovoide cometieron un balón suelto en regreso de patada de despeje. Aunque la defensiva intentó contener a Pittsburgh y logró que solamente acertaran dos goles de campo en posesiones de zona roja, eventualmente se quebraron ante el circo aéreo de Ben Roethlisberger.

"El Big Ben" superó las 300 yardas y mandó cuatro pases de anotación repartidos entre Chase Claypool (2), JuJu Smith-Schuster y Diontae Johnson, demostrando una vez más que estos Steelers van a paso histórico de 9-0 y piensan seriamente en terminar la temporada invictos, algo que no se ve desde los New England Patriots del 2007, aquellos que perdieron el Super Bowl contra los New York Giants.

Ya la semana pasada habían impuesto récord para la franquicia con la victoria ante los Cowboys y este domingo se aprovecharon del "pichón" color naranja, cuya miserable exhibición tuvo como única serie ofensiva aceptable una en la que Joe Burrow conectó para TD con Tee Higgins.