Pixar comparte el póster oficial de Luca, su nueva película ambientada en la Riviera italiana

Pixar compartió el póster oficial de Luca, su nueva cinta animada que estará ambientada en la Riviera italiana.

La historia de este filme se centra en Luca, un monstruo marino que tiene la habilidad de convertirse en humano y que gracias a esto consigue hacerse de un nuevo amigo en un verano inolvidable.

Disney and Pixar’s newest adventure makes a splash this summer. Meet Luca tomorrow in the brand-new trailer. #PixarLuca pic.twitter.com/bjia88vo5N