Pizarro anota primer gol oficial en historia del Inter Miami

WASHINGTON._ DC United amargó el estreno goleador del atacante mexicano Rodolfo Pizarro, luego de remontar el marcador y derrotar este sábado 2-1 a Inter Miami, en la segunda semana de la temporada 2020 de la MLS.

El ex jugador de Monterrey se hizo presente en el marcador apenas en el minuto dos, pero el argentino Yamil Asad, al 59, y el francés Frederic Brillant, al 61, le dieron la vuelta en la capital estadunidense.

Con este resultado, el equipo negro y rojo ganó sus primeros tres puntos para ubicarse en la quinta posición de la Conferencia Este, mientras Inter Miami sigue sin sumar unidades, pues ligó su segunda derrota y está en el penúltimo peldaño de dicho sector.

Le bastaron dos minutos a Pizarro para pasar a la historia del Inter, tras anotar el primer gol oficial en la historia del equipo, con un sencillo remate desde dentro del área para adelantar a la visita en el marcador.

