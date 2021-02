Plácido Domingo vuelve al Teatro Bolshói para dirigir La bohème

El tenor español Plácido Domingo se volverá a adueñar de la batuta de la orquesta del Teatro Bolshói de Moscú, esta vez para dirigir la ópera "La bohème" y transmitir a ella su energía personal.

"Para mí es más que una alegría, para mí es un gran honor que un maestro como Plácido Domingo dirija la orquesta en mi mise-en-scène", declaró a Efe Jean-Romain Vesperini, director de la puesta en escena de "La bohème", de Giacomo Puccini, en el más importante teatro de Rusia.

Vesperini recordó que Domingo tiene "mucha experiencia" con "La bohème", donde ha interpretado los principales papeles, al afirmar que "ofrece a esta puesta en escena su energía" personal.

"Es la energía que requiere este espectáculo, ya que sin ella la ópera no funciona, se pierde su concepto. Yo quería transmitir la energía de París en esta puesta moscovita, y Domingo como director de orquesta es capaz de transmitirla", afirmó.

Вновь за дирижерским пультом Пласидо Доминго: https://t.co/dv7npqnlpM

Plácido Domingo is at the conductor’s stand again: https://t.co/F0TQbvCHRA pic.twitter.com/zIIFHM4Acm