Plan de vacunación vs Covid-19 debe integrar a actores públicos y privados: Alianza Federalista

Los mandatarios estatales, militantes de partidos políticos de oposición, señalaron que 'persiste la incertidumbre sobre estrategia y tiempos para aplicar la vacuna contra el Covid'

Noroeste / Redacción

Los 10 gobernadores integrantes de la llamada Alianza Federalista, exigieron este martes 5 de enero, que el plan nacional de vacunación contra el coronavirus SARS-CoV-2 (que causa la enfermedad Covid-19), debe de integrar a todos los actores, tanto públicos como privados.

Los mandatarios estatales, militantes de partidos políticos de oposición, señalaron que "persiste la incertidumbre sobre estrategia y tiempos para aplicar la vacuna contra el Covid".

Además, la Alianza Federalista insistió a través de su cuenta de la red social Twitter, en una distribución equitativa entre entidades que presentan mayor saturación.

"Una vez que la primera etapa de la vacunación termine y sea el turno de vacunar a sectores más densos de la población, la distribución de la vacuna deberá estar soportada, tener método y considerar capacidades locales. La salud de los mexicanos no es un juego", indicaron.

Los 10 gobernadores que integran la Alianza Federalista son: Francisco Javier García Cabeza de Vaca (Tamaulipas); Jaime Rodríguez Calderón (Nuevo León); Miguel Riquelme Solís (Coahuila); José Rosas Aispuro (Durango); Silvano Aureoles Conejo (Michoacán); José Ignacio Peralta Sánchez (Colima); Enrique Alfaro Ramírez (Jalisco); Martín Orozco Sandoval (Aguascalientes); Javier Corral Jurado (Chihuahua); y, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo (Guanajuato).

Este mismo día, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que ninguna farmacéutica tiene acuerdos con gobiernos locales para proveerles de vacunas contra el Covid-19.

"Nosotros no tenemos información, la verdad de que ninguna farmacéutica esté llevando a cabo acuerdos de este tipo con gobiernos locales [...] Pero, no nos oponemos para que no se vaya a malinterpretar. Es lo mismo que se dijo acerca de que si empresas podían comercializar la vacuna y dijimos sí", detalló el mandatario nacional.

El titular del Poder Ejecutivo se refirió al tema al ser cuestionado durante su conferencia de prensa matutina respecto al plan del Gobierno de Sonora de adquirir vacunas con empresas como Moderna, Pfizer y AstraZeneca.

El político tabasqueño dejó en claro que su Gobierno no se opone a que los estados que puedan adquirir vacunas por cuenta propia y que solo deberán presentar los trámites correspondientes ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).

"Pues se está abierto a eso, sí lo pueden hacer los Gobiernos estatales. La única posibilidad que hay es que presenten a COFEPRIS el único requisito o el trámite", abundó el presidente.

"Que presenten a la COFEPRIS la solicitud y que anexen el contrato del número de vacunas adquiridas, con la entrega que va a ser, en este caso Pfizer", agregó López Obrador.

"Nosotros, la vacuna de Pfizer, llevamos meses tratando con los responsables de la farmacéutica. Llevamos sin exagerar seis meses, es más, otorgando anticipos, ya hemos entregado 7 mil millones de pesos", advirtió.

"Tenemos disponibles 25 mil millones, porque son contratos. Entonces, si no se tiene eso, pues no se obtiene la vacuna. No es tan fácil. Nosotros somos de los primeros en el mundo en contar con la vacuna, porque nos adelantamos", señaló.

Por otra parte, el mandatario nacional reveló que farmacéuticas mexicanas también han realizado gestiones con las empresas internacionales que producen las vacunas contra el Covid, con fines de adquisición.

Explicó que, aún cuando han recibido una respuesta positiva, los laboratorios internacionales han dejado en claro que sólo podrán entregar sus vacunas después del primer semestre de este año.

"Luego supe que hicieron una gestión los responsables de las empresas farmacéuticas de México y les dijeron que sí, a partir de junio o julio", reveló el presidente López Obrador.