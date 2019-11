Plan Nacional de Infraestructura, un paso en la direcciÃ³n correcta: Coparmex

Plan Nacional de Infraestructura, un paso en la dirección correcta: Coparmex

El reto ahora es que las dependencias de gobierno dejen de lado posiciones fundamentalistas y ya no sean un obstáculo para las inversiones, afirma Gustavo de Hoyos Walther

Reyes Iván Camacho

GUASAVE.- El Plan Nacional de Infraestructura anunciado la mañana de este martes por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, es un paso en la dirección correcta para que México logre crecimiento económico, consideró Gustavo de Hoyos Walther.

De visita en Guasave, el presidente nacional de Coparmex expuso que este es un esfuerzo conjunto en el que desde hace varias semanas han estado trabajando el gobierno y el sector privado.

“El Presidente empieza a entender que requiere al sector privado para que la economía avance”, dijo, “lo que hoy se ha presentado es un acuerdo de buenas intenciones, de propósitos, el reto verdadero y fundamental es que a partir de ya las distintas dependencias que intervienen en la materialización de estos proyectos con permisos, con autorizaciones en materia energética, por ejemplo, realmente dejen de lado posiciones fundamentalistas e ideológicas y dejen de ser un obstáculo para las inversiones”.

El dirigente empresarial subrayó que, si en este país se ha frenado el crecimiento, eso tiene que ver con la falta de inversión, que a su vez es resultado del deterioro de la confianza y de la falta de fluidez de las autorizaciones.

“Estamos, no voy a decir optimistas porque no hay que ser ilusos, pero sí esperanzados de que esto pueda ser un paso en la dirección correcta y que a partir de este momento encontremos un ambiente de mucha más colaboración por parte del gobierno para que podamos sumar”, manifestó.

De Hoyos Walther destacó que más allá de que el Gobierno federal ha cometido gravísimos errores, de los que la iniciativa privada ha dado cuenta, las empresas tienen la vocación de invertir.

“Aquí se han anunciado proyectos por casi 900 mil millones de pesos, la posibilidad de que el país crezca está ahí, nosotros le hemos hecho un llamado al Presidente para que no baje la cortina, que no renuncie a crecer, el país sí puede crecer y lo que hoy se anuncia es ese compromiso de estar los empresarios en disposición de invertir”, recalcó.

El presidente nacional de Coparmex subrayó que para que este Plan Nacional de Infraestructura pueda funcionar va a tener mucho que ver con el ambiente de confianza de los inversionistas, porque si esta se deteriora por la polarización o por medidas repentinas, imprevistas, exóticas, regulatorias o fiscales, solo quedará en una oportunidad perdida.

“Es una gran oportunidad para que el Presidente responda a esta oferta que está recibiendo por parte de los empresarios de invertir, ahí están con nombre y apellido los proyectos, si no se realizan será porque no hubo las condiciones para ello”, dijo.

“Son cerca de 147 proyectos, sin embargo, hay la posibilidad de llegar hasta mil 200. Los que hoy se han anunciado son aquellos que en este momento tienen proyecto ejecutivo y que les falta solamente autorizaciones o permisos que pudieran llevarse a cabo en un año. Lo esperable y deseable es que se sumen más proyectos”.

De este paquete de inversiones, seis corresponden a Sinaloa, entre ellos la planta de amoniaco de Topolobampo, con una inversión de 21 mil 519 millones de pesos en total.

Con PEF 2020 pierden estados y municipios: Gustavo de Hoyos

Con el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 que aprobaron los diputados federales en días pasados los grandes perdedores, además de algunos sectores específicos, son los estados y municipios, manifestó Gustavo de Hoyos Walther.

En conferencia de prensa durante su visita a Guasave, el presidente nacional de Coparmex manifestó que el gran “ganón” es el Gobierno federal.

“Hay un enfoque neocentralista en el presupuesto, es claro que los perdedores son los estados y municipios y el ganón es el Gobierno federal. Se está impulsando una visión neocentralista que impulsa la idea de que en los municipios y en los estados o son ineficaces o son corruptos y que entonces solamente el Gobierno federal es eficaz y es impoluto”, expresó.

El dirigente empresarial sostuvo que México no tiene que regresar a un centralismo que estaba en vías de ser abandonando y que ahora infortunadamente se está impulsando, porque en el PEF 2020 así se acredita.

De Hoyos Walther calificó como muy grave que algunos apoyos que se venían dando a sectores muy específicos estén desapareciendo, como el de promoción internacional.

“Se eliminó Pro México, se eliminó el Fondo de Promoción Turística de México y otros esfuerzos para que las empresas mexicanas pudieran atraer inversión o, bien, exportar; un segundo lugar gravísimo es el sector agropecuario, donde prácticamente, con alguna excepción por ahí, todos los apoyos a los productores quedaron eliminados”, lamentó.

Es absolutamente irracional y absurdo, dijo el presidente nacional de Coparmex, que mientras los países más desarrollados si a algún sector apoyan vía transferencias de gobierno es a quienes producen alimentos, en México se les dé la espalda.

“Y en tercer lugar al sector de la vivienda. Durante varios años se había impulsado el subsidio a la vivienda que permitió que miles de mexicanos a la hora de comprar una casa pudieran tener, ya cuando están en el trámite, un apoyo importante para los gastos de escrituración, para tener una casa más grande, este se llevó de más de 12 mil millones de pesos a cero y la caída que tenemos en la colocación de vivienda es del 38 por ciento”, indicó.

“Es muy grave porque no es en vivienda residencial, no es en vivienda media, este subsidio estaba destinado a las personas que ganaban el equivalente a menos de 7 mil pesos, es decir, las personas que estando en la economía formal, teniendo un trabajo, no están ganando una gran cantidad”.

El impacto social es grande porque 4 de cada 10 personas que el año pasado podían comprar casa y hoy ya no lo pueden hacer.

“Hemos hecho muchos intentos por sensibilizar al Gobierno federal de la importancia de que los subsidios que existan sean inteligentes, que realmente ayuden a que las personas puedan mejorar su condición de manera permanente y que no solamente se dé una entrega ciega de recursos en efectivo”, dijo, “hoy si simplemente en los adultos mayores hubiera habido una diferenciación de aquellos que requieren con aquellos que no lo requieren, entonces ese dinero pudiera haberse ido mejor a un subsidio a la vivienda de un trabajador”.

De Hoyos Walther manifestó que lo que está contaminando al Gobierno federal es la visión simplista, draconiana e irracional que no conoce los términos medios, que ve todo maniqueo, blanco o negro y que en nombre de la honestidad o la integridad corta parejo y desaparece programas que son realmente importantes para el país.