Planta de amoniaco en Topolobampo solo se haría con consulta: AMLO

Durante su conferencia de prensa matutina de este miércoles, celebrada en el Complejo Militar de El Sauz, en Culiacán, el Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que la gente decidirá si se realiza el proyecto

Carlos Bojórquez

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que la planta de amoniaco que se pretende construir en Topolobampo solo se concretaría mediante una consulta ciudadana.

Durante su conferencia de prensa matutina de este miércoles, celebrada en el Complejo Militar de El Sauz, en Culiacán, se le preguntó si el proyecto 'va o no va'.

"Solo con consulta... y va a ser difícil, porque hay protestas, hay grupos que no lo aceptan. Entonces, solo con una consulta a la gente, que ellos sean los que decidan; no podemos imponer nada", dijo.

En junio, durante su última visita a Los Mochis, el Presidente Andrés Manuel López Obrador prometió investigar el proyecto promovido por la empresa Gas y Petroquímica de Occidente, subsidiaria de Grupo ProMan en México, y desde entonces expuso la posibilidad de realizar una consulta.

En aquella ocasión, un grupo de manifestantes, conformado por pescadores, habitantes de las comunidades aledañas a Topolobampo, e integrantes del colectivo ‘Aquí No’, flanqueó la carretera al Aeropuerto Internacional del Valle del Fuerte, con pancartas, para hacer ver su rechazo al proyecto.

Con una inversión que podría alcanzar los cinco mil millones de pesos, el proyecto contempla la construcción y operación de una planta para la producción de amoniaco anhidro, con una capacidad de dos mil 200 toneladas métricas diarias. Incluye la instalación de la planta de producción y almacenamiento, así como la construcción de un gasoducto para la recepción de gas natural, como insumo, y un amonioducto para enviar la producción hasta la terminal de Pemex ubicada en el puerto de Topolobampo.

Sin embargo, está bajo suspensión por juicios de amparo promovidos por comunidades pesqueras, comunidades indígenas y ciudadanos. En el Juzgado Séptimo de Distrito sigue vigente el juicio de amparo 358/2019, en el Juzgado Quinto está en proceso el juicio 603/2019, y en el Sexto están radicados los juicios 528/2018, 628/2018 y 630/2019.

NO QUEREMOS CONSULTA: COLECTIVO 'AQUÍ NO'

El activista Joel Ulises Pinzón Vázquez reafirmó la postura asumida por los grupos opositores al proyecto en contra de la realización de una consulta ciudadana.

"Nosotros seguimos en la misma postura, no estamos de acuerdo. Porque no hay que olvidar, y no es ningún secreto, que Malova y Labastida están detrás de la planta de amoniaco, y ya sabemos cómo se manejan ellos, su especialidad son las elecciones y la compra de votos, entonces, en ese aspecto sí estaríamos en un grado de desventaja, porque van a salir a repartirle a toda la población, y ya vimos cómo son de espléndidos para soltar dinero", comentó.

El joven, originario de Topolobampo e integrante del colectivo 'Aquí No', dijo que seguirán trabajando mediante los recursos legales en contra del proyecto, y a la par, buscar concientizar lo más posible a la ciudadanía sobre sus argumentos.

Asimismo, dijo haber notado señales de cierto 'desinterés' del Presidente López Obrador al tocar el tema de la planta de amoniaco durante la conferencia de este miércoles.

"Me percato un poco que no es de su agrado el tema... No es una persona que esté interesada en lo que es el proyecto de la planta de amoniaco. Le hicieron la pregunta y de hecho omitió contestarla, pero se la volvieron a hacer y fue cuando respondió, y solo le dio treinta segundos al tema", apuntó.

ESPERAMOS CON BENEPLÁCITO LA CONVOCATORIA: GPO

La empresa Gas y Petroquímica de Occidente celebró la postura presidencial de llevar a cabo una consulta ciudadana.

Mediante un comunicado, manifestó que espera 'con beneplácito' la publicación de la convocatoria y que, en su momento, acatará el resultado de ese ejercicio de democracia participativa.

"Nos sentimos altamente satisfechos con la postura del Presidente Andrés Manuel López Obrador y, por consecuencia, del Gobierno de México, ya que estamos seguros de que la gente en Sinaloa apoya decididamente la construcción y puesta en operación del proyecto, y que hará efectiva su postura cuando las autoridades competentes determinen realizar la mencionada consulta", se lee en el documento.