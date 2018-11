INVERSIÓN

Planta de amoniaco no contamina, mejora las condiciones: ProMan

Representantes de la empresa alemana se reunieron con agricultores guasavenses para hablar de las 'bondades' de este proyecto

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ La planta de amoniaco que se construye en Topolobampo no solo no contamina el medio ambiente, sino que mejora las condiciones con proyectos alternos que estarán desarrollando, aseguró Miguel Claros.

El responsable de dicho proyecto de la empresa alemana ProMan expuso que dentro de la inversión de mil 200 millones de dólares en la primera etapa una buena parte irá destinado en proyectos que mejoren las condiciones de la bahía de Ohuira.

"Estamos llevando 12 proyectos muy importantes que ya los tenemos comprometidos, entre otros por ejemplo en asunto social el proyecto de una comercializadora para apoyar a los pescadores a que puedan vender su producto mejor; el mejoramiento de la calidad de agua de la bahía de Ohuira que hoy necesita una atención específica, muy en concreto se está trabajando en proyectos que ayuden a tratar los drenes de agua que ingresan a la bahía", comentó.

En reunión con productores agrícolas de Guasave, aseguró que estos proyectos, como los otros que están diseñando, tienen la vocación de lograr que las condiciones de la región mejoren ambientalmente y socialmente.

"No solo nos abocamos a tener un proyecto que no solo no contamina o perjudica a la sociedad, sino que mejora las condiciones, eso es parte de las condiciones que nos exigen los bancos y las entidades internacionales que apoyan este proyecto y es el espíritu de ProMan", sostuvo.

Pese a la oposición y las demandas legales que la planta de amoniaco ha enfrentado con algunos sectores sociales de Ahome y Topolobampo, Claros estimó que en el año 2022 ya esté en operaciones produciendo amoniaco y posteriormente fertilizantes granulados.

Aunque figuras como los ex gobernadores Mario López Valdez y Francisco Labastida Ochoa han estado cabildeando ante un grupo indígena para que retiren una demanda que originó que un juez ordenara la suspensión de los trabajos en la construcción de la planta de amoniaco, el representante de ProMan dijo que el único papel que estos juegan en el proyecto es el de impulsores.

"El (ex) Gobernador Malova fue el Gobernador durante la fase inicial de este proyecto, nosotros platicamos obviamente con todos los niveles de gobierno y se platicó mucho con el gobierno de Mario López Valdez, quien nos apoyó mucho en su momento y esa es la relación que llevamos con él, él no lleva ningún papel aparte de ese en este proyecto", aseguró.

En el caso de Labastida Ochoa, indicó que fue elemental para que ProMan decidiera invertir en Sinaloa.

"Nosotros inicialmente, cuando empezamos a evaluar el venir a México a invertir, le estábamos apostando al sur del país a una planta de metanol, en ese momento platicamos con distintos niveles de autoridades y el licenciado Labastida fue el primero en dirigirnos a su estado, de hecho el discurso en este momento fue 'ustedes le están apuntando al lugar equivocado, ustedes tienen que estar con la llegada del gas en Sinaloa, es ahí donde está el granero de México, es ahí donde debe de estar la inversión que ustedes están trayendo'", dijo.

- ¿Están participando como accionistas?

De ninguna manera. No.

Arturo Moya, responsable de negocios comerciales de ProMan, dijo que no es ajeno que este tipo de proyectos encuentren oposición.

"Pero estamos trabajando con las autoridades, tenemos todos nuestros permisos, tenemos ya 6 años trabajando en este proyecto, empezamos en 2012 y todavía no hemos empezado a la construcción de la planta precisamente por todos los trámites, por todos los permisos que una industria como ésta requiere", expresó.

Confió en que la inversión anunciada se concretará y para ello mantienen abierta la comunicación con autoridades y sectores sociales, incluso con los que se oponen.

"La inversión total en esta primera etapa estamos hablando de mil 200 millones de dólares que quiero resaltar que no únicamente se van a ocupar en la construcción de la planta de amoniaco que va a ser la más moderna y segura de todo el mundo, como parte importante de este presupuesto están consideradas inversiones muy importantes para el sector social y el sector ambiental que serán de gran utilidad para la sociedad de Los Mochis y Topolobampo", aseveró.

"Nosotros creemos que México es un país de leyes y estamos seguros que con esta comunicación abierta como la que estamos teniendo con todos los sectores involucrados vamos a llegar a acuerdos importantes que nos permitan llevar de manera exitosa nuestro proyecto".

Moya subrayó que una vez que la planta esté produciendo amoniaco y posteriormente urea bajarán los costos para los agricultores sinaloenses.