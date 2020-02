Plantea Diputada de Morena eliminar tareas a estudiantes

La presidenta de la Comisión de Educación del Congreso del Sinaloa dice que en las escuelas de educación básica en Sinaloa presionan mucho a los niños con las tareas y estos les genera estrés

Noroeste / Redacción

MAZATLÁN._ Flor Emilia Guerra Mena, Diputada local de Morena, por el Distrito 22 y presidenta de la Comisión de Educación del Congreso del Sinaloa, se pronunció a favor de que los maestros ya no dejen tareas fuera de clases a los estudiantes del nivel de educación básica, ya que eso les genera estrés porque los presionan tanto.

“Por esto los niños llegan estresados, de mal humor, ya no conviven tanto porque en las escuelas, los presionan mucho, a mí me encantaría y lo digo sinceramente, que se eliminaran las tareas, para eso son las horas clases, para que el maestro dé el contenido y en la misma ponga el ejercicio si aprendistes o no”, afirmó la legisladora de Sinaloa.

“Deben generar conciencia pero también algo emocional, que el día de mañana la sociedad reciba con los brazos abiertos, yo ya le planteé al secretario que ya no queremos tareas”.

La presidenta de la Comisión de Educación del Congreso del Sinaloa dijo que en muchos casos los padres de familia son los que terminan haciendo la tarea de los hijos, ya que en algunas ocasiones los niños no entienden los ejercicios y en casa los padres o tutores terminan explicando sus propios procesos de enseñanza.

“Porque mandan tarea y la tarea muchas veces los hacemos los papás, y nosotros no entendemos el sistema que aplicó el maestro y lo explicamos a los que nosotros, y el maestro dice que está mal, entonces para eso es la escuela, para que el niño ahí adquiera el aprendizaje y ahí mismo lo ponga en práctica y el maestro diga si voy o no voy, me regreso”, afirmó.

La Diputada local de Morena aclaró que no hay ninguna iniciativa sobre eliminar las tareas, esa es propia, el niño debe de tener su espacio de descanso recreativo para que pueda ir al futbol, al ballet, a clases de canto, de pintura, de inglés, de lo que sea, pero en la escuela te saturan tanto que no tienes tiempo de aprender otras actividades”, afirmó la mañana de ayer en el Lunes Cívico en Mazatlán.

La legisladora también se pronunció a favor de que desaparezcan los fines de semana largo y se suspendan las clases específicamente durante los días festivos en que se celebran las conmemoraciones históricas, a fin de fortalecer el aspecto cívico entre los estudiantes.