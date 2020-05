Plantea PRD que CFE no corte energía eléctrica a deudores en Sinaloa ante la pandemia

José Abraham Sanz

Debido al incremento en el costo de consumo que ha provocado la pandemia del virus Covid-19, y la falta de ingreso de muchas familias, el Partido de la Revolución Democrática en Sinaloa propuso que la Comisión Federal de Electricidad no corte el servicio de energía, cuando los usuarios comprueben que no pueden pagar sus recibos.

El dirigente estatal del PRD, Audómar Ahumada Quintero, señaló que antes habían demandado que se crearan programas de apoyo para las personas que se quedaron sin ingresos por la pandemia y en lugar de eso, lo que resultó es el cobro extraordinario de los servicios de energía eléctrica.

“Lo que hemos estado teniendo son incrementos de precios en muy diversos productos que consumen las familias mexicanas, ha aumentado el precio de la carne, de la leche, de los huevos, ha aumentado el precio de las frutas y verduras, y ya en el último mes se ha sentido un golpe tremendo por parte de la CFE, que ha mandado los recibos para que los paguemos con incrementos que van desde el 300 y el 400 por ciento en relación a los meses anteriores”, señaló Ahumada Quintero.

“Resulta que, en lugar de dar, desde esta empresa tan importante del estado mexicano, apoyo a la gente que se quedó sin siquiera obtener ingresos para los alimentos, ahora también tienen que batallar para pagar el consumo de energía eléctrica”.

Recalcó que en el PRD no se está a favor de que se protejan los “contratos leoninos” que hicieron diversas empresas nacionales y extranjeras para la generación de energía eléctrica, llamada energía limpia.

“Estamos a favor de la generación de energías limpias, pero estamos en contra de contratos o de convenios que sean leoninos, y que no le den o no le aporten realmente a la generación de energías limpias y no le aporten al desarrollo del país”, dijo.

Ahumada Quintero insistió en que se deben revisar los dos temas, tanto los contratos para empresas privadas y la revisión de la facturación para los usuarios de la energía eléctrica.

“Incluso habría que pensar en la posibilidad de que durante estos meses, en el cobro de la energía eléctrica, el no pago de los recibos, no sea motivo para la suspensión para el corte de la energía, porque sería criminal que lo haga justamente cuando el calor está apretando”, expresó.