Plantean que ayuntamientos entren a subastas de casas de Infonavit

La Central Unitaria de Vivienda propone que los municipios adquieran las casas que remata la dependencia federal y después las venda a precios accesibles a personas que no tienen dónde vivir

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ La Central Unitaria de Vivienda, A. C. plantea que los ayuntamientos puedan ser postores en las subastas de viviendas que el Infonavit embarga para luego rematarlas, y que esas casas después sean vendidas a precios accesibles a personas que no tienen un lugar dónde vivir.

Juan Soltero Sánchez, comisionado en Sinaloa de dicha agrupación, expuso que ya existe un antecedente en Ahome, donde el año pasado el Municipio pudo entrar a una subasta y después entregó casas a 26 personas, con precios que oscilaron entre los 80 mil y 130 mil pesos, a 58 mensualidades.

“Estamos planteando que los municipios pueden entrar a las subastas de casas embargadas que realiza el Infonavit, estamos planteando que se reproduzca o se mejore el acuerdo que salió en el acta de Cabildo 70 y 72, de octubre de 2018, en Ahome, ese es el antecedente”, expuso.

Juan Soltero Sánchez, comisionado en Sinaloa de la Central Unitaria de Vviienda.

Este planteamiento lo vienen a hacer ahora a Guasave, para lo cual solicitaron una audiencia con la Alcaldesa Aurelia Leal López.

“Que esto de la compra de casas de subasta se empiece a implementar, que los gobiernos de los estados y el gobierno federal aporten el recurso a los municipios para que puedan entrar a las subastas”, indicó.

El representante de la CUV comentó que en este municipio prevén registrar aproximadamente a 200 personas para que puedan estar en condiciones de entrar a este programa, si el Ayuntamiento decide que es viable.

“Aquí en Guasave en embargo hay alrededor de 3 mil viviendas, tuvimos una reunión el 23 de septiembre con la delegada Teresita Pérez de Acha y ella nos indicaba que solamente están esperando las reglas operativas de noviembre y que está en toda la disposición para que esto se lleve a cabo”, aseguró.

Soltero Sánchez subrayó que el tema del recurso no debería ser problema, ya que el Gobierno del Estado ha destinado durante la administración de Quirino Ordaz Coppel alrededor de 400 millones de pesos para el estadio de beisbol de los Cañeros de Los Mochis, una cifra similar para el estadio de los Venados de Mazatlán, 60 millones de pesos para el estadio de los Dorados de Sinaloa y más de mil millones de pesos en publicidad.

“Dinero sí hay, (pero) en las prioridades tienen que empezar a ver a la gente”, subrayó.

El comisionado de la CUV detalló que en México el 60 por ciento de la población económicamente activa trabaja en la informalidad y no acceden a créditos hipotecarios, y de 4 de cada 10 restantes uno no alcanza los puntos, otro no alcanza el crédito y solo el 20 por ciento termina ejerciendo un crédito “suprime” a largo plazo con altas tasas de interés, y a muchos de ellos les terminan embargando su vivienda.