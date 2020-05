LITERATURA

Plasma Alfonso Orejel en poemario recuerdos de la infancia

El escritor sinaloense presentará hoy Álbum del olvido, a las 18:30 horas, por Facebook Live, de la Librería del ISC

Nelly Sánchez

Escribir 'Álbum del olvido' permitió a Alfonso Orejel volver a los recuerdos de su infancia, observar a la distancia los fantasmas que habitaron en su casa familiar y recrearlos desde la mirada de un niño, pero sin endulzar la realidad.

Hacerlo así lo hizo ganador del Premio Regional de Poesìa de La Paz 2018 y aunque el libro saldrá publicado la primer semana de junio, este jueves lo presentará por Facebook Live, a las 18:30 horas, a través de la página de la Librería del Instituto Sudcaliforniano de Cultura.

"Este poemario surgió a partir de un regreso. Un regreso hacia esa estación donde nuestra alma se forjó a caricias y martillazos, la tierna y dura infancia. Y el lento e imperceptible abandono de la misma para emigrar a la adolescencia, ese estado larvario donde eres mitad ser humano y mitad bestia", compartió el autor originario de Los Mochis.

Es un libro lleno de recuerdos, de evocaciones y nostalgia, pues recoge los fragmentos de las historias que no alcanzó a contar en el libro Palabras en sepia. Recuerdos que no se olvidan.

"La verdadera muerte es el olvido, reza la frase conocida. Para mí la infancia es la verdadera patria, la patria más íntima y entrañable. Siempre vuelvo a este territorio, a través de la poesía o de la narrativa"

Una presencia constante en su obra, reconoce, es la presencia de su madre y de su hermano Juan. Y en Álbum de olvido no es la excepción.

"Creo que a mi madre no la dejaré en paz durante dos o tres libros más. Me marcó notablemente. Soy narrador porque ella fue mi mayor influencia, era una estupenda narradora de historias que podía estar horas y horas platicando emocionada, relatando apasionadamente. Y, aparte, me enseñó el arte de hablar con los muertos", asegura.

"Juan aparece pero su presencia se disipa pronto porque es un fantasma. Aunque a mí, me persiguen los fantasmas…y uno que otro demonio".

En este poemario, agrega, trata de contar esas historias, escenas y emociones, alejado de un tono melodramático o maniqueo, sin excesos verbales o florituras innecesarias.

"Intenté recobrar momentos importantes que si no me atrevía a escribirlos y hacerlos públicos, posiblemente desaparecerían porque eso está sucediendo desgraciadamente: estamos olvidando con demasiada prisa, padeciendo amnesia para no sentir dolor, tristeza o rencor. Y eso no es correcto", considera.

"El poemario es un recipiente de la memoria, una tableta de arcilla que relata historias de gente como nosotros, de personas ordinarias como tu mamá, como la beata del barrio, como la señora abandonada, el Pocaluz, Florecita, la prostituta del mercado Juárez, y otros más".

Haber recibido el Premio Regional de Poesía de La Paz 2018, fue para Orejel algo significativo.

"Es un honor recibir siempre un premio. Y en La Paz he aprendido a querer a muchas personas, han sido un hallazgo para mí. Y ni se diga su mar, su comida, su nueva literatura", asegura.

"El premio te permite que ese puñado de poemas que estaban condenados a permanecer inéditos durante muchos años más, de repente encuentren la posibilidad de ver la luz. Y eso los que escribimos poemas lo sabemos muy bien: ninguna editorial se muere por publicar poesía. Es la Cenicienta de las artes literarias".

Durante la presentación, cuyos comentarios estarán a cargo de Héctor Carreto y Balam Rodrigo, el autor leerá algunos de los poemas que integran el poemario.

LA PÁGINA

La presentación será a través de esta página https://www.facebook.com/libreriaISC.