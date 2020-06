Plataformas de entretenimiento de Estados Unidos se unen al movimiento Black Lives Matter

Netflix, Amazon, Hulu, HBO, Starz y otros nombres destacados de Hollywood expresan en sus redes sociales su apoyo, en medio de protestas por el caso George Floyd

Noroeste / Redacción

El lunes 25 de mayo de 2020, George Floyd fue asesinado por la policía, en la ciudad de Minneápolis. El hombre de 46 años, que no puso resistencia ante el arresto, fue grabado en video y dejó en evidencia que unas últimas palabras: “I can’t breathe” (No puedo respirar). Un policía puso todo su peso sobre el cuello de Floyd y un nuevo video presenta cómo otros dos policías están encima del cuerpo de este hombre.

Su supuesto delito fue comprar algo a una tienda con dinero falso.

El racismo es un grave problema a nivel planetario, Estados Unidos está viviendo un difícil episodio por la muerte de Floyd en las calles de Minneapolis, donde los grupos que protestan llevan cinco días de manifestaciones en medio de saqueos, incendios y toques de queda.

Las empresas dedicadas al entretenimiento han publicado su posicionamiento en apoyo al movimiento Black lives.

Varias cuentas de redes sociales de las marcas de entretenimiento Warner Media se unieron al soporte. HBO, HBO Max, TBS, TNT cambiaron sus identificadores de Twitter a #BlackLivesMatter.

To be silent is to be complicit. Black lives matter. We have a platform, and we have a duty to our Black members, employees, creators and talent to speak up. — Netflix (@netflix) May 30, 2020

Netflix, Amazon, Hulu, HBO, Starz y otros nombres destacados de Hollywood están utilizando sus cuentas de redes sociales corporativas para expresar su posición de apoyo al movimiento Black Lives Matter, en medio de las protestas nacionales en curso, que denuncian la muerte de George Floyd a manos de un policía.

Jim Gianopulos, ejecutivo en jefe de la Paramount propiedad de Viacom CBS, envió un memorando interno a los empleados, expresando que “a muchos miembros de la comunidad negra les han robado el aliento por injusticia racial”.

We stand in solidarity against racism and violence. When members of our community hurt, we all hurt. We’re pledging $1M in support of efforts to address social injustice. — YouTube (@YouTube) May 30, 2020

“Guardar silencio es ser cómplice. Las vidas negras importan. Tenemos una plataforma y tenemos un deber con nuestros miembros, empleados, creadores y talentos negros para hablar”, tuiteó Netflix el sábado por la tarde.

El movimiento atrajo elogios en la plataforma, incluso del director Ava DuVernay y “Orange is the new black” y “Mrs. América” estrella Uzo Aduba.

We support Black lives. Today, and every day. You are seen. You are heard. And we are with you. — Hulu (@hulu) May 31, 2020

“Nos solidarizamos contra el racismo y la violencia. Cuando los miembros de nuestra comunidad duelen, todo nos duele. Estamos prometiendo un millón en apoyo de los esfuerzos para abordar la injusticia social”, publicó, el viernes, YouTube, propiedad de Alphabet.

Hulu, propiedad de Disney, tuiteó y publicó en Instagram el mensaje de que “apoyamos vidas negras. Hoy y todos los días. Usted es visto, usted es escuchado. Y estamos contigo”.

“Juntos estamos con la comunidad negra: colegas, artistas, escritores, narradores, productores, nuestros televidentes y todos los aliados en la lucha contra el racismo y la injusticia”, publicó en Twitter e Instagram Amazon Studios.

“No podemos permanecer en silencio, mientras nuestras comunidades negras están bajo el peso de la violencia, la discriminación y la injusticia”, escribió en instagram Starz, propiedad de Lionsgate.

Quibi cambió su biografía de Twitter para leer: “Nos unimos contra la injusticia. #BlackLivesMatter”.

Las plataformas de redes sociales hicieron eco del apoyo al movimiento, con Twitter cambiaron su biografía por la leyenda “#BlackLivesMatter” y TikTok emitiendo, la siguiente declaración.

“En TikTok valoramos profundamente las diversas voces entre nuestros usuarios, creadores, artistas, socios y empleados. Estamos con la comunidad negra y estamos orgullosos de proporcionar una plataforma donde #blacklivesmatter y #georgefloyd generan vistas poderosas e importantes con más de mil millones de visitas”.

Twitch también publicó una declaración.

“Los negros han estado sufriendo bajo el peso opresivo del racismo en Estados Unidos, durante demasiado tiempo. No podemos deleitarnos con las contribuciones creativas de la comunidad negra y permanecer en silencio, mientras sufren. Le pedimos que se una y defienda las vidas de los negros, ya sea a través de su tiempo, tesoro o talento. No permita que la injusticia de hoy nos impida crear un mejor mañana para nuestra comunidad”.