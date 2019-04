Playa Pinitos uno de los mejores lugares para disfrutar con la familia en Mazatlán

Noroeste / Redacción

La Playa de Pinitos ubicada entre la Escuela de Ciencias del Mar y la Casa del Marino, al poniente de la ciudad dentro de la franja costera de Mazatlán es uno los mejores sitios para disfrutar con la familia durante el Operativo Semana Santa 2019 implementado por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

“De hecho esta playa es más recomendable para la familia ya que se pueden bañar los niños o los menores más a su gusto que en cualquier otra. Nosotros recomendamos la playa Pinitos”, comentó el salvavidas del Escuadrón de Salvamento Acuático, Omar Ahumada.

Recomendó que playa Pinitos aunque tiene un manto rocoso es seguro. La recomendación para el bañista que acude a playa Pinitos, es que no se introduzca muy adentro del mar por las corrientes marinas que lo pueden arrastrar y si no sabe nadar se desespera y es cuando no pueden salir de la corriente marina.

Además, el bañista siempre debe tener bien ubicado al salvavidas en caso de que se presente un caso de emergencia.